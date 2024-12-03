"Грузинский легион" опроверг фейки РФ о возвращении бойцов домой из-за протестов
Категория
Украина
Дата публикации

"Грузинский легион" опроверг фейки РФ о возвращении бойцов домой из-за протестов

"Грузинский легион" опроверг фейки РФ о возвращении бойцов домой из-за протестов
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Источник:  online.ua

Российская пропаганда начала распространять фейковую информацию о том, что бойцы "Грузинского легиона" якобы покидают Украину из-за протестов в Тбилиси. Однако бойцы легиона отметили свою непреклонную преданность борьбе против РФ.

Главные тезисы

  • Бойцы “Грузинского легиона” опровергли фейки РФ о возвращении домой из-за протестов в Грузии и подтвердили свою верность борьбе против агрессии.
  • Участники легиона активно участвуют в защите Украины с 2014 года и обещают оставаться на фронте до победы над российской агрессией.
  • Протесты в Грузии вызваны приостановкой пути к вступлению в ЕС, что привело к жестким столкновениям с силовиками и политическому кризису.
  • Грузинский национальный легион играет важную роль в поддержке украинской независимости и противодействии российской агрессии на украинской территории.
  • Россия пытается дискредитировать Грузию, описывая ее как коллаборационистов, и вкладывает средства в политическое влияние в стране через своих ставленников.

Бойцы "Грузинского легиона" опровергли фейки РФ о возвращении домой

Мы категорически отрицаем эти безосновательные обвинения. Хотя мы полностью поддерживаем справедливое возмущение грузинского народа по поводу решения грузинского правительства приостановить прогресс на пути к вступлению в ЕС, наша борьба остается здесь, в Украине, где находится наш общий враг.

"Грузинский легион"

"Грузинский легион"

Добровольцы напомнили, что "Грузинский легион" принимает участие в защите Украины с 2014 года и продолжает противостоять российской агрессии.

Наша преданность победе Украины непоколебима, и мы будем оставаться на фронте до тех пор, пока эта цель не будет достигнута, — подчеркнули бойцы "Грузинского легиона".

Что важно знать о протестах в Грузии

Как уже упоминалось ранее, 28 ноября грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, де-факто ставленник Кремля, объявил об отказе Тбилиси от переговоров о вступлении в ЕС "до конца 2028 года".

Об этом пророссийский политик заявил после одобрения резолюции Европарламента с призывом не признавать исход последних выборов в Грузии.

28 ноября у стен парламента в Тбилиси собрался большой протест, начались столкновения с полицией.

В результате протестующих жестко разогнали с применением водометов и слезоточивого газа. Силовики во время разгона избивали среди них журналистов и их технику. Акции продолжились вечером в пятницу, полиция также применила насилие против митингующих.

Утром 2 декабря в Тбилиси задержали одного из лидеров оппозиционной партии "Коалиция перемен" Зураба Джапаридзе, а также несколько журналистов. При этом премьер Грузии поблагодарил силовиков за разгон протестов.

Власть в Грузии оккупирована РФ

В 2014 году Мамука Мамулашвили создал "Грузинский национальный легион". Главной целью есть помощь украинскому народу сохранить свою независимость. "Грузинский легион" стал одним из крупнейших иностранных военных формирований в Украине.

Мамука рассказал Online.UA, почему грузинские добровольцы воюют за Украину, сколько уголовных дел на них открыли в России, как ФСБ работает в его родной стране и почему победа Украины важна для Грузии.

Россия смогла вложить огромные финансы в политическое направление Грузии. Грузинские коллаборанты, как бывший премьер-министр Иванишвили, проникли в грузинскую политику посредством обещаний, что власти будут лоббировать вступление Грузии в НАТО и Евросоюз.

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