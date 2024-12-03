"Грузинский легион" опроверг фейки РФ о возвращении бойцов домой из-за протестов

Российская пропаганда начала распространять фейковую информацию о том, что бойцы "Грузинского легиона" якобы покидают Украину из-за протестов в Тбилиси. Однако бойцы легиона отметили свою непреклонную преданность борьбе против РФ.
Главные тезисы
- Бойцы “Грузинского легиона” опровергли фейки РФ о возвращении домой из-за протестов в Грузии и подтвердили свою верность борьбе против агрессии.
- Участники легиона активно участвуют в защите Украины с 2014 года и обещают оставаться на фронте до победы над российской агрессией.
- Протесты в Грузии вызваны приостановкой пути к вступлению в ЕС, что привело к жестким столкновениям с силовиками и политическому кризису.
- Грузинский национальный легион играет важную роль в поддержке украинской независимости и противодействии российской агрессии на украинской территории.
- Россия пытается дискредитировать Грузию, описывая ее как коллаборационистов, и вкладывает средства в политическое влияние в стране через своих ставленников.
Бойцы "Грузинского легиона" опровергли фейки РФ о возвращении домой
OFFICIAL STATEMENT— Georgian Legion (@georgian_legion) December 2, 2024
Russian propaganda has recently begun disseminating false claims suggesting that the Georgian Legion plans to return to Georgia and participate in protests.
We categorically deny these baseless accusations. While we fully support the Georgian people’s…
Добровольцы напомнили, что "Грузинский легион" принимает участие в защите Украины с 2014 года и продолжает противостоять российской агрессии.
Что важно знать о протестах в Грузии
Как уже упоминалось ранее, 28 ноября грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, де-факто ставленник Кремля, объявил об отказе Тбилиси от переговоров о вступлении в ЕС "до конца 2028 года".
Об этом пророссийский политик заявил после одобрения резолюции Европарламента с призывом не признавать исход последних выборов в Грузии.
28 ноября у стен парламента в Тбилиси собрался большой протест, начались столкновения с полицией.
Утром 2 декабря в Тбилиси задержали одного из лидеров оппозиционной партии "Коалиция перемен" Зураба Джапаридзе, а также несколько журналистов. При этом премьер Грузии поблагодарил силовиков за разгон протестов.
Власть в Грузии оккупирована РФ
В 2014 году Мамука Мамулашвили создал "Грузинский национальный легион". Главной целью есть помощь украинскому народу сохранить свою независимость. "Грузинский легион" стал одним из крупнейших иностранных военных формирований в Украине.
Мамука рассказал Online.UA, почему грузинские добровольцы воюют за Украину, сколько уголовных дел на них открыли в России, как ФСБ работает в его родной стране и почему победа Украины важна для Грузии.
Россия смогла вложить огромные финансы в политическое направление Грузии. Грузинские коллаборанты, как бывший премьер-министр Иванишвили, проникли в грузинскую политику посредством обещаний, что власти будут лоббировать вступление Грузии в НАТО и Евросоюз.
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