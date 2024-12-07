ЄС просить США помʼякшити санкції проти Росії — що відбувається
Категорія
Економіка
Дата публікації

ЄС просить США помʼякшити санкції проти Росії — що відбувається

Газпромбанк
Джерело:  Bloomberg

Офіційний Брюссель закликає Вашингтон обговорити способи пом'якшення своїх санкцій проти російського Газпромбанку.

Головні тези:

  • Деякі європейські держави та компанії висловили обурення щодо санкцій проти “Газпромбанку”, оскільки вони загрожують безпеці поставок газу.
  • Угорщина та Словаччина є серед небагатьох країн ЄС, що продовжують отримувати російський газ.
  • Є розглядаються різні сценарії дій, включаючи можливість здійснення платежів за газ через інші канали.

ЄС добивається послаблення санкцій проти РФ

Що важливо розуміти, саме “Газпромбанк” відіграє ключову роль для забезпечення постачання російського природного газу до країн Євросоюзу.

Як вдалося дізнатися британським журналістам, офіційні Брюссель та Вашингтон станом на сьогодні обговорюють тип і обсяг пом'якшувальних заходів.

Переговори сторін розпочалися після попередження деяких європейських держав і компаній, що санкції проти “Газпромбанку” становитимуть ризик для безпеки поставок газу.

Окрім того, наголошується, що частка російського трубопровідного газу в імпорті ЄС впала з понад 40% у 2021 році до близько 8% у 2023-му.

З-поміж держав Євросоюзу тільки Угорщина та Словаччина продовжують отримувати трубопровідний російський газ; донедавна в цьому переліку також була Австрія.

За словами інсайдерів, Брюссель та Вашингтон наразі розглядають різні сценарії дій.

Зокрема активно обговорюють пропозицію дозволити здійснювати платежі через люксембурзьку дочірню компанію “Газпромбанку” чи інші канали платежів.

Угорщина закликає США частково зняти санкції з “Газпрому”

Нещодавно також стало відомо, що офіційний Будапешт звернувся до Вашингтона із запитом зняти санкції з Газпрому РФ, які стосуються платежів за природний газ.

Команда угорського лідера Віктора Орбана стверджує, що вони можуть негативно вплинути на деяких союзників США.

Вчора ми подали наш запит до відповідних американських органів влади, який закликає надати Газпромбанку виняток із санкцій, коли справа доходить до платежів за природний газ.

Петер Сійярто

Петер Сійярто

Глава МЗС Угорщини

За словами угорського дипломата, будь-яке звільнення буде аналогічним тим, що надаються іншим банкам РФ, які обробляють платежі за російський уран, закуплений Штатами.

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