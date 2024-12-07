Мы сможем. Шольц подвел итоги переговоров касательно Украины

По мнению немецкого лидера Олафа Шольца, с новым президентом США Дональдом Трампом есть шанс договориться о совместной стратегии для завершения войны РФ против Украины.
Главные тезисы
- Олаф Шольц ведет переговоры с Дональдом Трампом по поводу общей стратегии остановки войны РФ против Украины.
- Германия предоставит масштабную военную помощь Украине: танки, вертолеты и другое вооружение.
Шольц рассказал о переговорах с Трампом
Канцлер ФРГ официально подтвердил, что уже провел телефонную беседу с новым главой Белого дома.
Кроме того, он активно поддерживает прямой контакт с командой Дональда Трампа, отвечающей за политику безопасности.
Журналисты также поинтересовались у немецкого лидера, сколь высока вероятность того, что Украине придется соглашаться на территориальные уступки для завершения войны.
По словам Олафа Шольца, никто ничего не решает без Украины.
Что известно о новой помощи Германии для Украины
Как сообщил недавно канцлер ФРГ Олаф Шольц, в рамках нового пакета военной помощи Силы обороны Украины получат не только установку IRIS-T, а также вертолеты Sea King и другие виды вооружений.
Кроме того, речь идет о по меньшей мере 10 боевых танках Leopard 1A5, 60 боевых машин пехоты M84 и M80 и боевых бронированных машин, 6 тыс неуправляемых и 500 управляемых ракет.
Олаф Шольц обратил внимание на то, что Германия является вторым военно-стратегическим партнером Украины после США по объемам оказанной помощи, уже достигшим 28 млрд евро.
Следует также отметить, что в 2025 году ВСУ получат 6 вертолетов Sea King, системы ПВО, гаубицы, боевые и разведывательные дроны.
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