Мы сможем. Шольц подвел итоги переговоров касательно Украины
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Политика
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Мы сможем. Шольц подвел итоги переговоров касательно Украины

Шольц
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Источник:  Spiegel

По мнению немецкого лидера Олафа Шольца, с новым президентом США Дональдом Трампом есть шанс договориться о совместной стратегии для завершения войны РФ против Украины.

Главные тезисы

  • Олаф Шольц ведет переговоры с Дональдом Трампом по поводу общей стратегии остановки войны РФ против Украины.
  • Германия предоставит масштабную военную помощь Украине: танки, вертолеты и другое вооружение.

Шольц рассказал о переговорах с Трампом

Канцлер ФРГ официально подтвердил, что уже провел телефонную беседу с новым главой Белого дома.

Кроме того, он активно поддерживает прямой контакт с командой Дональда Трампа, отвечающей за политику безопасности.

Я уверен, что мы сможем выработать общую стратегию относительно Украины.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ

Журналисты также поинтересовались у немецкого лидера, сколь высока вероятность того, что Украине придется соглашаться на территориальные уступки для завершения войны.

По словам Олафа Шольца, никто ничего не решает без Украины.

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Что известно о новой помощи Германии для Украины

Как сообщил недавно канцлер ФРГ Олаф Шольц, в рамках нового пакета военной помощи Силы обороны Украины получат не только установку IRIS-T, а также вертолеты Sea King и другие виды вооружений.

Кроме того, речь идет о по меньшей мере 10 боевых танках Leopard 1A5, 60 боевых машин пехоты M84 и M80 и боевых бронированных машин, 6 тыс неуправляемых и 500 управляемых ракет.

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Германия только что предоставила Украине экстренную зимнюю помощь, чтобы самые плохие разрушения можно было быстро восстановить и отремонтировать, — отметил немецкий лидер.

Олаф Шольц обратил внимание на то, что Германия является вторым военно-стратегическим партнером Украины после США по объемам оказанной помощи, уже достигшим 28 млрд евро.

Следует также отметить, что в 2025 году ВСУ получат 6 вертолетов Sea King, системы ПВО, гаубицы, боевые и разведывательные дроны.

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