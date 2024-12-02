Зеленский жестко поставил на место Россию во время встречи с Шольцом

Россия должна осознать преступления, совершенные в Украине. А в контексте возможных мирных переговоров желательно, чтобы страна-агрессор "пошла на три буквы". Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом в Киеве.
Главные тезисы
- Президент Зеленский настаивает, чтобы Россия осознала свои преступления на Украине и завершила войну к 2025 году.
- Украина стремится усилить свою оборону и получить поддержку в поставках ракет от Германии для защиты от российской агрессии.
- Зеленский подчеркнул необходимость помощи Германии в снабжении ракет для уничтожения военных целей РФ и защиты Украины.
Зеленский недипломатично, но точно поставил на место Россию
Зеленский не сдерживал высказываний относительно страны-агрессора, повлекшей многотысячные жертвы украинцев во время полномасштабного вторжения.
Зеленский отметил, что пока планы Украины неизменны.
Украина работает над возможностью снабжения ракет Taurus от Германии
Украина работает над тем, чтобы изменить мнение канцлера Германии Олафа Шольца о поставках дальнобойных ракет Taurus. Украинские защитники могли уничтожать больше российских военных целей.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с Олафом Шольцом.
По словам главы украинского государства, на сегодняшних переговорах с Шольцом обсуждался вопрос дальнейшего усиления украинской противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что Украина благодарна за немецкие системы IRIS-T.
Зеленский уточнил, что Украине не хватает систем для защиты 20 специальных объектов из-за плотных российских ракетных ударов.
Также, как добавил президент, на встрече с канцлером поднимался вопрос поставки дальнобойных ракет Taurus.
Он напомнил, что Украина работала над позицией Германии, Франции, Британии и США в контексте поставок дальнобойного оружия и его применения.
При этом, по его словам, украинские воины могли использовать Taurus, чтобы уничтожать еще больше военных целей РФ.
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