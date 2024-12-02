Зеленский жестко поставил на место Россию во время встречи с Шольцом

Россия должна осознать преступления, совершенные в Украине. А в контексте возможных мирных переговоров желательно, чтобы страна-агрессор "пошла на три буквы". Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом в Киеве.

Зеленский недипломатично, но точно поставил на место Россию

Зеленский не сдерживал высказываний относительно страны-агрессора, повлекшей многотысячные жертвы украинцев во время полномасштабного вторжения.

На что должна пойти Россия? Желательно, на три буквы. Желательно, чтобы она поняла, что она делает то, что она делает — убивает нас, а мы защищаемся и сражаемся с врагом. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский отметил, что пока планы Украины неизменны.

Конечно, мы очень хотим быть сильнее, чтобы в 2025 году закончилась эта война. Простите за недипломатическую лексику. Поделиться

Украина работает над возможностью снабжения ракет Taurus от Германии

Украина работает над тем, чтобы изменить мнение канцлера Германии Олафа Шольца о поставках дальнобойных ракет Taurus. Украинские защитники могли уничтожать больше российских военных целей.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с Олафом Шольцом.

По словам главы украинского государства, на сегодняшних переговорах с Шольцом обсуждался вопрос дальнейшего усиления украинской противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что Украина благодарна за немецкие системы IRIS-T.

Зеленский уточнил, что Украине не хватает систем для защиты 20 специальных объектов из-за плотных российских ракетных ударов.

Также, как добавил президент, на встрече с канцлером поднимался вопрос поставки дальнобойных ракет Taurus.

У нас есть с Олафом общие взгляды на некоторые вопросы, но есть и разные взгляды. Мы постоянно работаем над тем, чтобы в вопросе Taurus у нас было больше общего. Поделиться

Он напомнил, что Украина работала над позицией Германии, Франции, Британии и США в контексте поставок дальнобойного оружия и его применения.