Зеленський жорстко поставив на місце Росію під час зустрічі з Шольцом

Росія має усвідомити злочини, які вона скоює в Україні. А у контексті можливих мирних переговорів, бажано, щоб країна-агресор "пішла на три букви". Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Києві.

Зеленський недипломатично, але влучно поставив на місце Росію

Зеленський не стримував висловів щодо країни-агресорки, яка спричинила багатотисячні жертви українців під час повномасштабного вторгнення.

На що повинна піти Росія? Бажано, на три букви. Бажано, щоб вона зрозуміла, що вона робить те, що вона робить - вбиває нас, а ми захищаємося і боремося з ворогом. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський зазначив, що поки що плани України незмінні.

Авжеж ми дуже хочемо бути сильнішими, щоб у 2025 році закінчилася ця війна. Вибачте за недипломатичну лексику. Поширити

Україна працює над можливістю постачання ракет Taurus від Німеччини

Україна працює над тим, щоб змінити думку канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо постачання далекобійних ракет Taurus. Українські захисники могли б знищувати більше російських військових цілей.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з Олафом Шольцом.

За словами глави української держави, на сьогоднішніх переговорах із Шольцом обговорювалося питання подальшого посилення української протиповітряної оборони. Він наголосив, що Україна вдячна за німецькі системи IRIS-T.

Зеленський уточнив, що Україні не вистачає систем для захисту 20 спеціальних об'єктів через щільні російські ракетні удари.

Також, як додав президент, на зустрічі з канцлером порушувалося питання постачання далекобійних ракет Taurus.

У нас є з Олафом спільні погляди на деякі питання, але є й різні погляди. Ми постійно працюємо над тим, щоб у питанні Taurus у нас було більше спільного. Поширити

Він нагадав, що Україна працювала над позицією Німеччини, Франції, Британії та США в контексті постачання далекобійної зброї та її застосування.