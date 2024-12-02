Зеленський жорстко поставив на місце Росію під час зустрічі з Шольцом

Росія має усвідомити злочини, які вона скоює в Україні. А у контексті можливих мирних переговорів, бажано, щоб країна-агресор "пішла на три букви". Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Києві.
Головні тези:
- Зеленський вимагає від Росії усвідомити злочини, які вона скоює в Україні, та призвести до завершення війни до 2025 року.
- Україна прагне посилити свою протиповітряну оборону та отримати підтримку в постачанні далекобійних ракет Taurus від Німеччини.
- Зеленський акцентує на необхідності допомоги Німеччини у постачанні ракет для знищення військових цілей РФ для захисту України.
Зеленський недипломатично, але влучно поставив на місце Росію
Зеленський не стримував висловів щодо країни-агресорки, яка спричинила багатотисячні жертви українців під час повномасштабного вторгнення.
Зеленський зазначив, що поки що плани України незмінні.
Україна працює над можливістю постачання ракет Taurus від Німеччини
Україна працює над тим, щоб змінити думку канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо постачання далекобійних ракет Taurus. Українські захисники могли б знищувати більше російських військових цілей.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з Олафом Шольцом.
За словами глави української держави, на сьогоднішніх переговорах із Шольцом обговорювалося питання подальшого посилення української протиповітряної оборони. Він наголосив, що Україна вдячна за німецькі системи IRIS-T.
Зеленський уточнив, що Україні не вистачає систем для захисту 20 спеціальних об'єктів через щільні російські ракетні удари.
Також, як додав президент, на зустрічі з канцлером порушувалося питання постачання далекобійних ракет Taurus.
Він нагадав, що Україна працювала над позицією Німеччини, Франції, Британії та США в контексті постачання далекобійної зброї та її застосування.
При цьому, за його словами, українські воїни могли б використати Taurus, щоб знищувати ще більше військових цілей РФ.
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