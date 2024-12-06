Шольц и Мерц используют вопросы Украины в своих целях

Действующий немецкий лидер Олаф Шольц и кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц соревнуются за то, чья политика в отношении Украины лучше и убедительнее.
Главные тезисы
- Шольц и Мерц обращают внимание на вопрос дальнейшей судьбы Украины в рамках предвыборной кампании.
- Избиратели ожидают от будущего канцлера лидерской роли в вопросах защиты Германии, Украины и всей Европы.
- Политика Шольца и Мерца по поводу возможного ввода войск в Украину остается неоднозначной.
Шольц и Мерц уже начали борьбу за кресло канцлера
Иностранные журналисты обращают внимание на то, что немецкие политики в преддверии выборов в Бундестаг 23 февраля используют тему войны РФ против Украины как один из способов предвыборной борьбы.
Тем не менее, ни Шольц, ни Меру не хотят конкретно объяснить, как они планируют укреплять обороноспособность своей страны и Европы.
Оба претендента на пост канцлера "застряли в кругу взаимных обвинений".
Чего Германия ожидает от Шольца и Мерца
По словам политологов, каждый из них должен объяснить своим избирателям, как Берлин может посодействовать завершению войны РФ против Украины.
На этом фоне также крайне важно расставить все точки над "i" в вопросах поставок оружия и возможного введения миротворческих сил в Украину.
Что важно понимать, по состоянию на сегодняшний день и Шольц, и Мерц уклончиво отвечают на вопрос о возможном вводе войск — Шольц заявил, что "в нынешней ситуации" это исключено, Мерц также сказал, что этот вопрос "пока" не стоит.
Однако немецкие избиратели хотят услышать четкие заявления, чтобы знать о позиции обоих политиков на этот счет.
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