Шольц и Мерц используют вопросы Украины в своих целях

Действующий немецкий лидер Олаф Шольц и кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц соревнуются за то, чья политика в отношении Украины лучше и убедительнее.

Шольц и Мерц уже начали борьбу за кресло канцлера

Иностранные журналисты обращают внимание на то, что немецкие политики в преддверии выборов в Бундестаг 23 февраля используют тему войны РФ против Украины как один из способов предвыборной борьбы.

Тем не менее, ни Шольц, ни Меру не хотят конкретно объяснить, как они планируют укреплять обороноспособность своей страны и Европы.

Оба претендента на пост канцлера "застряли в кругу взаимных обвинений".

Канцлер гордится тем, что отказал Украине в поставках крылатых ракет, а Мерц дистанцируется от Шольца, внушая Киеву надежды на получение такого вооружения. Кому это выгодно? Украинцам точно нет. Им гораздо больше нужны системы противовоздушной обороны, боеприпасы и инвестиции в оборонную промышленность, пишет издание. Поделиться

Чего Германия ожидает от Шольца и Мерца

По словам политологов, каждый из них должен объяснить своим избирателям, как Берлин может посодействовать завершению войны РФ против Украины.

На этом фоне также крайне важно расставить все точки над "i" в вопросах поставок оружия и возможного введения миротворческих сил в Украину.

Будущий канцлер Германии должен будет взять на себя лидерскую роль, объединить европейцев и убедить американцев также взять на себя обязательства по защите Украины — либо путем размещения наземных войск, либо предоставлением воздушного прикрытия, — отмечает редакция издания. Поделиться

Что важно понимать, по состоянию на сегодняшний день и Шольц, и Мерц уклончиво отвечают на вопрос о возможном вводе войск — Шольц заявил, что "в нынешней ситуации" это исключено, Мерц также сказал, что этот вопрос "пока" не стоит.