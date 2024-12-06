Шольц і Мерц використовують питання України у власних цілях
Категорія
Політика
Дата публікації

Шольц і Мерц використовують питання України у власних цілях

Шольц і Мерц

Чинний німецький лідер Олаф Шольц і кандидат у канцлери від ХДС/ХСС Фрідріх Мерц змагаються за те, чия політика щодо України є кращою та більш переконливою.

Головні тези:

  • Шольц та Мерц звертають увагу на питання подальшої долі України в межах передвиборчої кампанії.
  • Виборці очікують від майбутнього канцлера лідерської ролі у питаннях захисту Німеччини, України та всієї Європи.
  • Політика Шольца та Мерца стосовно можливого введення військ в Україну залишається неоднозначною.

Шольц та Мерц уже розпочали боротьбу за крісло канцлера

Іноземні журналісти звертають увагу на те, що німецькі політики напередодні виборів до Бундестагу 23 лютого використовують тему війни РФ проти України як один зі способів передвиборчої боротьби.

Попри це, ані Шольц, ані Меру не хочуть конкретно пояснити, як вони планують зміцнювати обороноздатність власної країни і Європи.

Обидва претенденти на пост канцлера "застрягли в колі взаємних звинувачень".

Канцлер пишається тим, що відмовив Україні в постачанні крилатих ракет, а Мерц дистанціюється від Шольца, вселяючи Києву надії на отримання такого озброєння. Кому це вигідно? Українцям точно ні. Їм значно більше потрібні системи протиповітряної оборони, боєприпаси та інвестиції в оборонну промисловість, — пише видання.

Чого Німеччина очікує від Шольца та Мерца

За словами політологів, кожний з них повинен пояснити своїм виборцям, як Берлін може посприяти завершенню війни РФ проти України.

На цьому тлі також вкрай важливо розставити усі крапки над “і” у питаннях постачання зброї та можливого введення миротворчих сил в Україну.

Майбутній канцлер Німеччини повинен буде взяти на себе лідерську роль, об'єднати європейців і переконати американців також узяти на себе зобов'язання щодо захисту України — або шляхом розміщення наземних військ, або наданням повітряного прикриття, — наголошує редакція видання.

Що важливо розуміти, станом на сьогодні і Шольц, і Мерц ухильно відповідають на запитання про можливе введення військ — Шольц заявив, що "в нинішній ситуації" це виключено, Мерц також сказав, що це питання "поки що" не стоїть.

Однак німецькі виборці хочуть почути чіткі заяви, щоб знати про позицію обох політиків з цього приводу.

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