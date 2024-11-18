За інформацією німецьких ЗМІ, компанія Helsing хоче передати Україні близько 4 тис безпілотників зі штучним інтелектом, які вже отримали назву Mini-Taurus.

Що відомо про наміри Німеччини передати Україні кілька тисяч передових дронів Mini-Taurus

Зазначається, що дрони отримали назву Mini-Taurus через укомплектування сучасними передовими технологіями, які практично невразливі перед засобами РЕБ російської окупаційної армії, а також не залежать від GPS-навігації.

Плани з передачі цих БпЛА підтвердив глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус.

БпЛА Mini-Taurus

Співрозмовники журналістів видання зазначають, що вже з грудня цього року Україна має отримати перші кілька сотень цих дронів.

Наразі в умовах реальних бойових дій проходять випробування кілька таких БпЛА на озброєнні українських військових.

Що відомо про передові німецькі дрони Mini-Taurus

Ці німецькі дрони здатні проводити аналіз місцевості, і навіть за складних погодних умов визначати розташування важливих об’єктів.

Це дає змогу дрону продовжувати місію навіть у разі втрати радіосигналу, що значно збільшує точність ураження.

Дальність польоту цих дронів у 4 рази більша, ніж у стандартних українських дронів-камікадзе.

При цьому журналісти видання стверджують, що БпЛА Mini-Taurus значно дешевші за американські Switchblade 600 та російські Zala Lancet.

За словами Пісторіуса, українські військові зможуть ефективно використовувати ці безпілотники проти ключових стратегічних військових об’єктів на території Росії, включаючи командні пункти та об’єкти логістики.

У майбутньому Німеччина, за словами міністра, може розглянути можливість впровадження подібних технологій у власних збройних силах.