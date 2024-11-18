Германия хочет передать Украине дроны Mini-Taurus
Категория
Украина
Дата публикации

Германия хочет передать Украине дроны Mini-Taurus

БПЛА
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Источник:  Bild

По информации немецких СМИ, компания Helsing хочет передать Украине около 4 тыс. беспилотников с искусственным интеллектом, которые уже получили название Mini-Taurus.

Главные тезисы

  • Дроны Mini-Taurus обладают передовыми технологиями, делающими их неуязвимыми перед средствами РЭБ и не зависимыми от GPS-навигации.
  • Передача Украине 4 тыс. дронов Mini-Taurus поможет украинским военным эффективно использовать их против стратегических объектов России.
  • Дальность полета Mini-Taurus в 4 раза больше, чем у стандартных украинских дронов-камикадзе, при этом они доступны по стоимости.
  • В будущем Германия рассматривает возможность использования подобных технологий в собственных вооруженных силах, с целью повышения эффективности боевых операций.
  • БПЛА Mini-Taurus способны проводить анализ местности и определять расположение объектов даже при потере радиосигнала, обеспечивая высокую точность поражения в различных условиях.

Что известно о намерениях Германии передать Украине несколько тысяч передовых дронов Mini-Taurus

Отмечается, что дроны получили название Mini-Taurus из-за укомплектования передовыми современными технологиями, которые практически неуязвимы перед средствами РЭБ российской оккупационной армии, а также не зависят от GPS-навигации.

Планы по передаче этих БПЛА подтвердил глава Минобороны Германии Борис Писториус.

Германия передаст Украине 4 тыс. передовых БпЛА Mini-Taurus
БПЛА Mini-Taurus

Собеседники журналистов издания отмечают, что уже с декабря этого года Украина должна получить первые несколько сотен этих дронов.

В настоящее время в условиях реальных боевых действий проходят испытания несколько таких БпЛА на вооружении украинских военных.

Что известно о передовых немецких дронах Mini-Taurus

Эти германские дроны способны проводить анализ местности, а также при сложных погодных условиях определять расположение важных объектов.

Это позволяет дрону продолжать миссию даже в случае потери радиосигнала, что значительно увеличивает точность поражения.

Дальность полета этих дронов в 4 раза больше, чем у стандартных украинских дронов-камикадзе.

При этом журналисты издания утверждают, что БПЛА Mini-Taurus значительно дешевле американских Switchblade 600 и российских Zala Lancet.

По словам Писториуса, украинские военные смогут эффективно использовать этих беспилотников против ключевых стратегических военных объектов на территории России, включая командные пункты и объекты логистики.

В будущем Германия, по словам Министра, может рассмотреть возможность внедрения подобных технологий в собственных вооруженных силах.

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