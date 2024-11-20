Німеччина передала Україні новий військовий пакет — що туди увійшло

Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги. До нього зокрема увійшли гаубиці, машини та сотні дронів.
Головні тези:
- Німеччина надала Україні новий військовий пакет, який складається з гаубиць, машин та дронів.
- У пакеті військової допомоги є самохідні гаубиці, танки для розмінування, захист від мін, радіолокаційна станція та багато іншого.
- Особлива увага приділяється передовим дронам Mini-Taurus, які є практично невразливими перед сучасними технологіями.
- Україна планує отримати кілька сотень дронів Mini-Taurus вже з грудня цього року для підвищення ефективності військових операцій.
- Ці дрони можуть проводити розвідку навіть у складних погодних умовах, що дозволяє продовжувати місії з високою точністю ураження.
Що увійшло до нового пакета військової допомоги Німеччини
У новому пакеті Німеччини направить Україні чотири самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000 із запчастинами та понад 40 тисяч 155-мм боєприпасів до них.
Крім того, ЗСУ отримають три танки для розмінування WISENT 1 із запчастинами й три плуги для розмінування.
Також до пакета увійшло:
боєприпаси для БМП MARDER;
47 машин із захистом від мін (MRAP);
радіолокаційна станція TRML-4D;
20 дронів-розвідників VECTOR з запчастинами;
12 дронів-розвідників HORNET XR;
100 дронів-розвідників RQ-35 HEIDRUN;
120 дронів-розвідників SONGBIRD;
60 дронів-розвідників Golden Eagle;
2 дрони-розвідники VT-4 Ray;
2 мостоукладальні машини BIBER із запчастинами
8 тактичних авіадесантних машин Caracal;
20 захищених машин для прикордонної служби;
6 великовантажних напівпричепів M1070 Oshkosh;
8 тисяч набоїв калібром 40-мм;
100 тисяч гвинтівок HLR 338 із 314 тисячами набоїв до них.
Окрім цього Німеччина також відправить Україні 100 тисяч набоїв до стрілецької зброї, джути та шеврони.
Що відомо про наміри Німеччини передати Україні кілька тисяч передових дронів Mini-Taurus
Зазначається, що дрони отримали назву Mini-Taurus через укомплектування сучасними передовими технологіями, які практично невразливі перед засобами РЕБ російської окупаційної армії, а також не залежать від GPS-навігації.
Плани з передачі цих БпЛА підтвердив глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус.
Співрозмовники журналістів видання зазначають, що вже з грудня цього року Україна має отримати перші кілька сотень цих дронів.
Наразі в умовах реальних бойових дій проходять випробування кілька таких БпЛА на озброєнні українських військових.
Дрони Mini-Taurus здатні проводити аналіз місцевості, і навіть за складних погодних умов визначати розташування важливих об’єктів. Це дає змогу дрону продовжувати місію навіть у разі втрати радіосигналу, що значно збільшує точність ураження.
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