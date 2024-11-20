Німеччина передала Україні новий військовий пакет — що туди увійшло

Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги. До нього зокрема увійшли гаубиці, машини та сотні дронів.

Що увійшло до нового пакета військової допомоги Німеччини

У новому пакеті Німеччини направить Україні чотири самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000 із запчастинами та понад 40 тисяч 155-мм боєприпасів до них.

Крім того, ЗСУ отримають три танки для розмінування WISENT 1 із запчастинами й три плуги для розмінування.

Також до пакета увійшло:

боєприпаси для БМП MARDER;

47 машин із захистом від мін (MRAP);

радіолокаційна станція TRML-4D;

20 дронів-розвідників VECTOR з запчастинами;

12 дронів-розвідників HORNET XR;

100 дронів-розвідників RQ-35 HEIDRUN;

120 дронів-розвідників SONGBIRD;

60 дронів-розвідників Golden Eagle;

2 дрони-розвідники VT-4 Ray;

2 мостоукладальні машини BIBER із запчастинами

8 тактичних авіадесантних машин Caracal;

20 захищених машин для прикордонної служби;

6 великовантажних напівпричепів M1070 Oshkosh;

8 тисяч набоїв калібром 40-мм;

100 тисяч гвинтівок HLR 338 із 314 тисячами набоїв до них.

Окрім цього Німеччина також відправить Україні 100 тисяч набоїв до стрілецької зброї, джути та шеврони.

Що відомо про наміри Німеччини передати Україні кілька тисяч передових дронів Mini-Taurus

Зазначається, що дрони отримали назву Mini-Taurus через укомплектування сучасними передовими технологіями, які практично невразливі перед засобами РЕБ російської окупаційної армії, а також не залежать від GPS-навігації.

Плани з передачі цих БпЛА підтвердив глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус.

Співрозмовники журналістів видання зазначають, що вже з грудня цього року Україна має отримати перші кілька сотень цих дронів.

Наразі в умовах реальних бойових дій проходять випробування кілька таких БпЛА на озброєнні українських військових.