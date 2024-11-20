Германия передала Украине новый военный пакет — что туда вошло

Украина получила от Германии новый пакет военной помощи. В него в частности вошли гаубицы, машины и сотни дронов.

Что вошло в новый пакет военной помощи Германии

В новом пакете Германии направит Украине четыре самоходных гаубицы Panzerhaubitzen 2000 с запчастями и более 40 тысяч 155 мм боеприпасов к ним.

Кроме того, ВСУ получат три танка для разминирования WISENT 1 с запчастями и три плуга для разминирования.

Также в пакет вошло:

боеприпасы для БМП MARDER;

47 машин с защитой от мин (MRAP);

радиолокационная станция TRML-4D;

20 дронов-разведчиков VECTOR с запчастями;

12 дронов-разведчиков HORNET XR;

100 дронов-разведчиков RQ-35 HEIDRUN;

120 дронов-разведчиков SONGBIRD;

60 дронов-разведчиков Golden Eagle;

2 дрона-разведчика VT-4 Ray;

2 мостоукладочные машины BIBER с запчастями

8 тактических авиадесантных машин Caracal;

20 защищенных машин для пограничной службы;

6 большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh;

8 тысяч патронов калибром 40-мм;

100 тысяч винтовок HLR 338 с 314 тысячами патронов к ним.

Кроме этого Германия также отправит Украине 100 тысяч патронов к стрелковому оружию, джутам и шевронам.

Что известно о намерениях Германии передать Украине несколько тысяч передовых дронов Mini-Taurus

Отмечается, что дроны получили название Mini-Taurus из-за укомплектования передовыми современными технологиями, которые практически неуязвимы перед средствами РЭБ российской оккупационной армии, а также не зависят от GPS-навигации.

Планы по передаче этих БПЛА подтвердил глава Минобороны Германии Борис Писториус.

Собеседники журналистов издания отмечают, что уже с декабря этого года Украина должна получить первые несколько сотен этих дронов.

В настоящее время в условиях реальных боевых действий проходят испытания несколько таких БпЛА на вооружении украинских военных.