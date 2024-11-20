Германия передала Украине новый военный пакет — что туда вошло

Украина получила от Германии новый пакет военной помощи. В него в частности вошли гаубицы, машины и сотни дронов.
Главные тезисы
- В состав нового военного пакета от Германии для Украины входят гаубицы, танки, дроны и другое современное оборудование.
- Среди поставок от Германии - передовые дроны Mini-Taurus, обладающие высокой точностью ударов и независимостью от GPS-навигации.
- Пакет включает также различное военное оборудование, дополнительное вооружение и средства обеспечения безопасности для украинских вооруженных сил.
- Передача военной помощи от Германии является частью усилий по поддержке Украины в борьбе за суверенитет и территориальную целостность.
- Новое оборудование и технологии позволят украинским военным успешнее осуществлять разведку и наносить точные удары в условиях реальных боевых действий.
Что вошло в новый пакет военной помощи Германии
В новом пакете Германии направит Украине четыре самоходных гаубицы Panzerhaubitzen 2000 с запчастями и более 40 тысяч 155 мм боеприпасов к ним.
Кроме того, ВСУ получат три танка для разминирования WISENT 1 с запчастями и три плуга для разминирования.
Также в пакет вошло:
боеприпасы для БМП MARDER;
47 машин с защитой от мин (MRAP);
радиолокационная станция TRML-4D;
20 дронов-разведчиков VECTOR с запчастями;
12 дронов-разведчиков HORNET XR;
100 дронов-разведчиков RQ-35 HEIDRUN;
120 дронов-разведчиков SONGBIRD;
60 дронов-разведчиков Golden Eagle;
2 дрона-разведчика VT-4 Ray;
2 мостоукладочные машины BIBER с запчастями
8 тактических авиадесантных машин Caracal;
20 защищенных машин для пограничной службы;
6 большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh;
8 тысяч патронов калибром 40-мм;
100 тысяч винтовок HLR 338 с 314 тысячами патронов к ним.
Кроме этого Германия также отправит Украине 100 тысяч патронов к стрелковому оружию, джутам и шевронам.
Что известно о намерениях Германии передать Украине несколько тысяч передовых дронов Mini-Taurus
Отмечается, что дроны получили название Mini-Taurus из-за укомплектования передовыми современными технологиями, которые практически неуязвимы перед средствами РЭБ российской оккупационной армии, а также не зависят от GPS-навигации.
Планы по передаче этих БПЛА подтвердил глава Минобороны Германии Борис Писториус.
Собеседники журналистов издания отмечают, что уже с декабря этого года Украина должна получить первые несколько сотен этих дронов.
В настоящее время в условиях реальных боевых действий проходят испытания несколько таких БпЛА на вооружении украинских военных.
Дроны Mini-Taurus способны проводить анализ местности, а также при сложных погодных условиях определять расположение важных объектов. Это позволяет дрону продолжать миссию даже в случае потери радиосигнала, что значительно увеличивает точность поражения.
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