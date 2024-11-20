Германия передала Украине новый военный пакет — что туда вошло
Категория
Украина
Дата публикации

Германия передала Украине новый военный пакет — что туда вошло

Германия передала Украине новый военный пакет — что туда вошло
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Источник:  Правительство Германии

Украина получила от Германии новый пакет военной помощи. В него в частности вошли гаубицы, машины и сотни дронов.

Главные тезисы

  • В состав нового военного пакета от Германии для Украины входят гаубицы, танки, дроны и другое современное оборудование.
  • Среди поставок от Германии - передовые дроны Mini-Taurus, обладающие высокой точностью ударов и независимостью от GPS-навигации.
  • Пакет включает также различное военное оборудование, дополнительное вооружение и средства обеспечения безопасности для украинских вооруженных сил.
  • Передача военной помощи от Германии является частью усилий по поддержке Украины в борьбе за суверенитет и территориальную целостность.
  • Новое оборудование и технологии позволят украинским военным успешнее осуществлять разведку и наносить точные удары в условиях реальных боевых действий.

Что вошло в новый пакет военной помощи Германии

В новом пакете Германии направит Украине четыре самоходных гаубицы Panzerhaubitzen 2000 с запчастями и более 40 тысяч 155 мм боеприпасов к ним.

Кроме того, ВСУ получат три танка для разминирования WISENT 1 с запчастями и три плуга для разминирования.

Также в пакет вошло:

  • боеприпасы для БМП MARDER;

  • 47 машин с защитой от мин (MRAP);

  • радиолокационная станция TRML-4D;

  • 20 дронов-разведчиков VECTOR с запчастями;

  • 12 дронов-разведчиков HORNET XR;

  • 100 дронов-разведчиков RQ-35 HEIDRUN;

  • 120 дронов-разведчиков SONGBIRD;

  • 60 дронов-разведчиков Golden Eagle;

  • 2 дрона-разведчика VT-4 Ray;

  • 2 мостоукладочные машины BIBER с запчастями

  • 8 тактических авиадесантных машин Caracal;

  • 20 защищенных машин для пограничной службы;

  • 6 большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh;

  • 8 тысяч патронов калибром 40-мм;

  • 100 тысяч винтовок HLR 338 с 314 тысячами патронов к ним.

Кроме этого Германия также отправит Украине 100 тысяч патронов к стрелковому оружию, джутам и шевронам.

Что известно о намерениях Германии передать Украине несколько тысяч передовых дронов Mini-Taurus

Отмечается, что дроны получили название Mini-Taurus из-за укомплектования передовыми современными технологиями, которые практически неуязвимы перед средствами РЭБ российской оккупационной армии, а также не зависят от GPS-навигации.

Планы по передаче этих БПЛА подтвердил глава Минобороны Германии Борис Писториус.

Собеседники журналистов издания отмечают, что уже с декабря этого года Украина должна получить первые несколько сотен этих дронов.

В настоящее время в условиях реальных боевых действий проходят испытания несколько таких БпЛА на вооружении украинских военных.

Дроны Mini-Taurus способны проводить анализ местности, а также при сложных погодных условиях определять расположение важных объектов. Это позволяет дрону продолжать миссию даже в случае потери радиосигнала, что значительно увеличивает точность поражения.

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