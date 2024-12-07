Ми зможемо. Шольц підбив підсумки перемовин щодо України

На переконання німецького лідера Олафа Шольца, з новим президентом США Дональдом Трампом є шанс домовитися про спільну стратегію щодо завершення війни РФ проти України.
Головні тези:
- Олаф Шольц веде перемовини з Дональдом Трампом щодо спільної стратегії зупинення війни РФ проти України.
- Німеччина надасть масштабну воєнну допомогу Україні, включаючи танки, гвинтокрили та інше озброєння.
Шольц розповів про переговори з Трампом
Канцлер ФРН офіційно підтвердив, що вже провів телефонну бесіду з новим очільником Білого дому.
Окрім того, він активно підтримує прямий контакт з командою Дональда Трампа, яка буде відповідати за безпекову політику.
Журналісти також поцікавилися в німецького лідера, наскільки висока ймовірність того, що Україні доведеться погоджуватись на територіальні поступки задля завершення війни.
За словами Олафа Шольца, ніхто нічого не буде вирішувати без України.
Що відомо про нову допомогу Німеччини для України
Як повідомив нещодавно канцлер ФРН Олаф Шольц, у межах нового пакету військової допомоги Сили оборони України отримають не лише установку IRIS-T, а також гвинтокрили Sea King та інші види озброєнь.
Окрім того, йдеться про щонайменше 10 бойових танків Leopard 1A5, 60 бойових машин піхоти M84 і M80 і бойових броньованих машин, 6 тис некерованих і 500 керованих ракет.
Олаф Шольц звернув увагу на те, що Німеччина є другим військово-стратегічним партнером України після США за обсягами наданої допомоги, які вже сягнули 28 млрд євро.
Варто також зазначити, що у 2025 році ЗСУ отримають 6 вертольотів Sea King, системи ППО, гаубиці, бойові і розвідувальні дрони.
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