Ми зможемо. Шольц підбив підсумки перемовин щодо України

На переконання німецького лідера Олафа Шольца, з новим президентом США Дональдом Трампом є шанс домовитися про спільну стратегію щодо завершення війни РФ проти України.

Шольц розповів про переговори з Трампом

Канцлер ФРН офіційно підтвердив, що вже провів телефонну бесіду з новим очільником Білого дому.

Окрім того, він активно підтримує прямий контакт з командою Дональда Трампа, яка буде відповідати за безпекову політику.

Я впевнений, що ми зможемо виробити спільну стратегію щодо України. Олаф Шольц Канцлер ФРН

Журналісти також поцікавилися в німецького лідера, наскільки висока ймовірність того, що Україні доведеться погоджуватись на територіальні поступки задля завершення війни.

За словами Олафа Шольца, ніхто нічого не буде вирішувати без України.

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Що відомо про нову допомогу Німеччини для України

Як повідомив нещодавно канцлер ФРН Олаф Шольц, у межах нового пакету військової допомоги Сили оборони України отримають не лише установку IRIS-T, а також гвинтокрили Sea King та інші види озброєнь.

Окрім того, йдеться про щонайменше 10 бойових танків Leopard 1A5, 60 бойових машин піхоти M84 і M80 і бойових броньованих машин, 6 тис некерованих і 500 керованих ракет.

Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Німеччина щойно надала Україні екстрену зимову допомогу, щоб найгірші руйнування можна було швидко відновити та відремонтувати, — наголосив німецький лідер. Поширити

Олаф Шольц звернув увагу на те, що Німеччина є другим військово-стратегічним партнером України після США за обсягами наданої допомоги, які вже сягнули 28 млрд євро.