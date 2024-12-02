Вперше за 2,5 роки. Шольц прибув з візитом до Києва

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Києва 2 грудня. Під час візиту він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Що відомо про візит Шольца до Києва

Як зазначають видання, своїм візитом до України Шольц наголосив на своїй підтримці Україні, яка протистоїть збройній агресії Росії.

Вже понад 1000 днів Україна героїчно захищається від нещадної російської агресивної війни, — заявив Шольц після прибуття до Києва. Поширити

Також Шольц також висловив надію на швидкі постачання зброї.

Під час моєї зустрічі з президентом Зеленським я оголошу про подальші постачання озброєнь на суму 650 мільйонів євро, які мають бути доставлені до кінця грудня. Ми говоримо, що будемо робити. І ми робимо те, що говоримо. Олаф Шольц Канцлер Німеччини

Переговори Зеленського та Шольца — що відомо

29 листопада глава держави Володимир Зеленський провів телефонні перемовини з канцлером ФРН Олафом Шольцом. Що важливо розуміти, це сталося після скандальної бесіди німецького лідера з російським диктатором Володимиром Путіним.

За словами українського лідера, він висловив вдячність своєму візаві за лідерство офіційного Берліна у підтримці України, насамперед з метою посилення ППО за допомогою ЗРК Patriot та IRIS-T.

Окрім того, у центрі переговорів сторін були майбутні спільні рішення, які дадуть ще більше можливостей для зміцнення Сил Оборони України на полі бою.

Окрім того, наголошується, що Олаф Шольц поділився з Володимиром Зеленський подробицями своїх скандальних перемовин з російським диктатором Володимиром Путіним.

На цьому тлі глава держави нагадав своєму візаві, що лише об'єднана сила зброї та дипломатії може змусити того, хто несе відповідальність за цю війну, припинити її.