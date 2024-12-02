Вперше за 2,5 роки. Шольц прибув з візитом до Києва

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Києва 2 грудня. Під час візиту він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.
Головні тези:
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав Україну в її боротьбі проти російської агресії під час свого візиту до Києва.
- Олаф Шольц оголосив про постачання зброї на суму 650 мільйонів євро для України, що має бути доставлено до кінця грудня.
- Під час переговорів з президентом України Володимиром Зеленським обговорювалися спільні рішення для зміцнення обороноздатності України.
- Зустрічі Зеленського та Шольца відбулися після скандальної бесіди німецького лідера з російським диктатором Володимиром Путіном.
- Український лідер підкреслив важливість об'єднаної сили зброї та дипломатії для досягнення справжнього миру на сході України.
Що відомо про візит Шольца до Києва
Як зазначають видання, своїм візитом до України Шольц наголосив на своїй підтримці Україні, яка протистоїть збройній агресії Росії.
Також Шольц також висловив надію на швидкі постачання зброї.
Переговори Зеленського та Шольца — що відомо
29 листопада глава держави Володимир Зеленський провів телефонні перемовини з канцлером ФРН Олафом Шольцом. Що важливо розуміти, це сталося після скандальної бесіди німецького лідера з російським диктатором Володимиром Путіним.
За словами українського лідера, він висловив вдячність своєму візаві за лідерство офіційного Берліна у підтримці України, насамперед з метою посилення ППО за допомогою ЗРК Patriot та IRIS-T.
Окрім того, у центрі переговорів сторін були майбутні спільні рішення, які дадуть ще більше можливостей для зміцнення Сил Оборони України на полі бою.
Окрім того, наголошується, що Олаф Шольц поділився з Володимиром Зеленський подробицями своїх скандальних перемовин з російським диктатором Володимиром Путіним.
На цьому тлі глава держави нагадав своєму візаві, що лише об'єднана сила зброї та дипломатії може змусити того, хто несе відповідальність за цю війну, припинити її.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-