Це неймовірно. Що відомо про новий скандал у команді Шольца
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Політика
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Це неймовірно. Що відомо про новий скандал у команді Шольца

Шольц
Джерело:  NTV

Німецький лідер Олаф Шольц накинувся зі звинуваченнями на колишнього главу Мінфіна ФРН Крістіана Лінднера. За його словами, вони активно хотіли перешкодити успіху федерального уряду.

Головні тези:

  • Канцлер ФРН оцінив політичну силу ВДП Лінднера як “радикальну партію ринкової клієнтури”.
  • Шольц підкреслив важливість відповідальної політики на тлі війни РФ проти України.

На що скаржиться Шольц

Своїм обуренням канцлер поділився публічно, на "конференції з нагоди перемоги на виборах" за участю близько 500 кандидатів від округів у партійній штаб-квартирі в Берліні.

За словами Олафа Шольца, Лінднер і його ВДП "систематично саботували роботу федерального уряду протягом місяців".

Вони хотіли активно перешкоджати успішній роботі федерального уряду, до складу якого вони самі входили. Це насправді неймовірно.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер ФРН

Німецький канцлер продовжує стверджувати, що політична сила ВДП Лінднера — це “радикальна партія ринкової клієнтури”.

Шольц також згадав про війну РФ проти України

Як запевнив канцлер ФРН, німецькі виборці "не дурні” і, мовляв, можуть розглядати ситуацію, що склалася в контексті.

Олаф Шольц також наголосив, що щось подібне ніколи не повинно повторитися в Німеччині.

Німецький лідер нагадав про важливість відповідальності у важкі часи і вкотре виступив за відставку Лінднера з посади міністра фінансів.

Часи серйозні, до біса серйозні, — сказав він на передвиборчій конференції.

Олаф Шольц нагадав про війну в Європі, економічні потрясіння і зростання популізму та екстремізму.

У такі серйозні часи наша країна потребує серйозної політики, відповідальної політики, (...) відповідальних політиків, які дбають про справу, про нашу країну, а не гравців". Тому йому було необхідно вигнати "пана Ліндера”.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер ФРН

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