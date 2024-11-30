Це неймовірно. Що відомо про новий скандал у команді Шольца

Німецький лідер Олаф Шольц накинувся зі звинуваченнями на колишнього главу Мінфіна ФРН Крістіана Лінднера. За його словами, вони активно хотіли перешкодити успіху федерального уряду.

На що скаржиться Шольц

Своїм обуренням канцлер поділився публічно, на "конференції з нагоди перемоги на виборах" за участю близько 500 кандидатів від округів у партійній штаб-квартирі в Берліні.

За словами Олафа Шольца, Лінднер і його ВДП "систематично саботували роботу федерального уряду протягом місяців".

Вони хотіли активно перешкоджати успішній роботі федерального уряду, до складу якого вони самі входили. Це насправді неймовірно. Олаф Шольц Канцлер ФРН

Німецький канцлер продовжує стверджувати, що політична сила ВДП Лінднера — це “радикальна партія ринкової клієнтури”.

Шольц також згадав про війну РФ проти України

Як запевнив канцлер ФРН, німецькі виборці "не дурні” і, мовляв, можуть розглядати ситуацію, що склалася в контексті.

Олаф Шольц також наголосив, що щось подібне ніколи не повинно повторитися в Німеччині.

Німецький лідер нагадав про важливість відповідальності у важкі часи і вкотре виступив за відставку Лінднера з посади міністра фінансів.

Часи серйозні, до біса серйозні, — сказав він на передвиборчій конференції. Поширити

Олаф Шольц нагадав про війну в Європі, економічні потрясіння і зростання популізму та екстремізму.