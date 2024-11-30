Це неймовірно. Що відомо про новий скандал у команді Шольца

Німецький лідер Олаф Шольц накинувся зі звинуваченнями на колишнього главу Мінфіна ФРН Крістіана Лінднера. За його словами, вони активно хотіли перешкодити успіху федерального уряду.
Головні тези:
- Канцлер ФРН оцінив політичну силу ВДП Лінднера як “радикальну партію ринкової клієнтури”.
- Шольц підкреслив важливість відповідальної політики на тлі війни РФ проти України.
На що скаржиться Шольц
Своїм обуренням канцлер поділився публічно, на "конференції з нагоди перемоги на виборах" за участю близько 500 кандидатів від округів у партійній штаб-квартирі в Берліні.
За словами Олафа Шольца, Лінднер і його ВДП "систематично саботували роботу федерального уряду протягом місяців".
Німецький канцлер продовжує стверджувати, що політична сила ВДП Лінднера — це “радикальна партія ринкової клієнтури”.
Шольц також згадав про війну РФ проти України
Як запевнив канцлер ФРН, німецькі виборці "не дурні” і, мовляв, можуть розглядати ситуацію, що склалася в контексті.
Олаф Шольц також наголосив, що щось подібне ніколи не повинно повторитися в Німеччині.
Німецький лідер нагадав про важливість відповідальності у важкі часи і вкотре виступив за відставку Лінднера з посади міністра фінансів.
Олаф Шольц нагадав про війну в Європі, економічні потрясіння і зростання популізму та екстремізму.
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