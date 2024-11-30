Это невероятно. Что известно о новом скандале в команде Шольца
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Политика
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Это невероятно. Что известно о новом скандале в команде Шольца

Шольц
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Источник:  NTV

Немецкий лидер Олаф Шольц набросился с обвинениями на бывшего главу Минфина ФРГ Кристиана Линднера. По его словам, они активно хотели помешать успеху федерального правительства.

Главные тезисы

  • Канцлер ФРГ оценил политическую силу ВДП Линднера как "радикальную партию рыночной клиентуры".
  • Шольц подчеркнул важность ответственной политики на фоне войны РФ против Украины.

На что жалуется Шольц

Своим возмущением канцлер поделился публично, на "конференции по случаю победы на выборах" с участием около 500 кандидатов от округов в партийной штаб-квартире в Берлине.

По словам Олафа Шольца, Линднер и его ВДП "систематически саботировали работу федерального правительства в течение месяцев".

Они хотели активно препятствовать успешной работе федерального правительства, в состав которого они сами входили.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ

Немецкий канцлер продолжает утверждать, что политическая сила ВДП Линднера — это "радикальная партия рыночной клиентуры".

Шольц также упомянул о войне РФ против Украины

Как заверил канцлер ФРГ, немецкие избиратели "не глупы" и, мол, могут рассматривать сложившуюся ситуацию в контексте.

Олаф Шольц также отметил, что нечто подобное никогда не должно повториться в Германии.

Немецкий лидер напомнил о важности ответственности в трудные времена и в очередной раз выступил за отставку Линднера с должности министра финансов.

Времена серьезные, чертовски серьезные, — сказал он на предвыборной конференции.

Олаф Шольц напомнил о войне в Европе, экономических потрясениях и росте популизма и экстремизма.

В такие серьезные времена наша страна нуждается в серьезной политике, ответственной политике, (...) ответственных политиков, заботящихся о деле, о нашей стране, а не игроках". Поэтому ему было необходимо выгнать "господина Линдера”.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ

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