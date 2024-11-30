Это невероятно. Что известно о новом скандале в команде Шольца

Немецкий лидер Олаф Шольц набросился с обвинениями на бывшего главу Минфина ФРГ Кристиана Линднера. По его словам, они активно хотели помешать успеху федерального правительства.
Главные тезисы
- Канцлер ФРГ оценил политическую силу ВДП Линднера как "радикальную партию рыночной клиентуры".
- Шольц подчеркнул важность ответственной политики на фоне войны РФ против Украины.
На что жалуется Шольц
Своим возмущением канцлер поделился публично, на "конференции по случаю победы на выборах" с участием около 500 кандидатов от округов в партийной штаб-квартире в Берлине.
По словам Олафа Шольца, Линднер и его ВДП "систематически саботировали работу федерального правительства в течение месяцев".
Немецкий канцлер продолжает утверждать, что политическая сила ВДП Линднера — это "радикальная партия рыночной клиентуры".
Шольц также упомянул о войне РФ против Украины
Как заверил канцлер ФРГ, немецкие избиратели "не глупы" и, мол, могут рассматривать сложившуюся ситуацию в контексте.
Олаф Шольц также отметил, что нечто подобное никогда не должно повториться в Германии.
Немецкий лидер напомнил о важности ответственности в трудные времена и в очередной раз выступил за отставку Линднера с должности министра финансов.
Олаф Шольц напомнил о войне в Европе, экономических потрясениях и росте популизма и экстремизма.
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