Это невероятно. Что известно о новом скандале в команде Шольца

Немецкий лидер Олаф Шольц набросился с обвинениями на бывшего главу Минфина ФРГ Кристиана Линднера. По его словам, они активно хотели помешать успеху федерального правительства.

На что жалуется Шольц

Своим возмущением канцлер поделился публично, на "конференции по случаю победы на выборах" с участием около 500 кандидатов от округов в партийной штаб-квартире в Берлине.

По словам Олафа Шольца, Линднер и его ВДП "систематически саботировали работу федерального правительства в течение месяцев".

Они хотели активно препятствовать успешной работе федерального правительства, в состав которого они сами входили. Олаф Шольц Канцлер ФРГ

Немецкий канцлер продолжает утверждать, что политическая сила ВДП Линднера — это "радикальная партия рыночной клиентуры".

Шольц также упомянул о войне РФ против Украины

Как заверил канцлер ФРГ, немецкие избиратели "не глупы" и, мол, могут рассматривать сложившуюся ситуацию в контексте.

Олаф Шольц также отметил, что нечто подобное никогда не должно повториться в Германии.

Немецкий лидер напомнил о важности ответственности в трудные времена и в очередной раз выступил за отставку Линднера с должности министра финансов.

Времена серьезные, чертовски серьезные, — сказал он на предвыборной конференции. Поделиться

Олаф Шольц напомнил о войне в Европе, экономических потрясениях и росте популизма и экстремизма.