Впервые через 2,5 года Шольц прибыл с визитом в Киев

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев 2 декабря. В ходе визита он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Что известно о визите Шольца в Киев

Как отмечают издание, своим визитом в Украину Шольц отметил свою поддержку Украине, которая противостоит вооруженной агрессии России.

Уже более 1000 дней Украина героически защищается от беспощадной российской агрессивной войны, — заявил Шольц по прибытии в Киев. Поделиться

Также Шольц также выразил надежду на скорые поставки оружия.

Во время моей встречи с президентом Зеленским я объявлю о дальнейших поставках вооружений на сумму 650 миллионов евро, которые должны быть доставлены до конца декабря. Мы говорим, что будем делать. И мы делаем то, что мы говорим. Олаф Шольц Канцлер Германии

Переговоры Зеленского и Шольца — что известно

29 ноября глава государства Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцом. Что важно понимать, это произошло после скандальной беседы немецкого лидера с российским диктатором Владимиром Путиным.

По словам украинского лидера, он выразил благодарность своему визаву за лидерство официального Берлина в поддержке Украины, в первую очередь с целью усиления ПВО с помощью ЗРК Patriot и IRIS-T.

Кроме того, в центре переговоров сторон были будущие совместные решения, которые дадут еще больше возможностей для укрепления сил обороны Украины на поле боя.

Кроме того, отмечается, что Олаф Шольц поделился с Владимиром Зеленским подробностями своих скандальных переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

На этом фоне глава государства напомнил своему визаву, что только объединенная сила оружия и дипломатии может заставить того, кто несет ответственность за войну, прекратить ее.