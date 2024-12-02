Впервые через 2,5 года Шольц прибыл с визитом в Киев
Категория
Украина
Дата публикации

Впервые через 2,5 года Шольц прибыл с визитом в Киев

Впервые через 2,5 года Шольц прибыл с визитом в Киев
Read in English
Читати українською
Источник:  Spiegel

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев 2 декабря. В ходе визита он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Главные тезисы

  • Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил поддержку Украины в борьбе с российской агрессией и обещал поставки оружия на 650 миллионов евро
  • Встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждали совместные решения по укреплению обороноспособности страны
  • После скандальной беседы с российским диктатором Путиным Олаф Шольц поделился деталями переговоров с украинским лидером и подчеркнул важность сочетания оружия и дипломатии для достижения мира
  • 29 ноября состоялись переговоры между Владимиром Зеленским и канцлером ФРГ Олафом Шольцом, где обсуждались будущие совместные решения по укреплению обороноспособности Украины

Что известно о визите Шольца в Киев

Как отмечают издание, своим визитом в Украину Шольц отметил свою поддержку Украине, которая противостоит вооруженной агрессии России.

Уже более 1000 дней Украина героически защищается от беспощадной российской агрессивной войны, — заявил Шольц по прибытии в Киев.

Также Шольц также выразил надежду на скорые поставки оружия.

Во время моей встречи с президентом Зеленским я объявлю о дальнейших поставках вооружений на сумму 650 миллионов евро, которые должны быть доставлены до конца декабря. Мы говорим, что будем делать. И мы делаем то, что мы говорим.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер Германии

Переговоры Зеленского и Шольца — что известно

29 ноября глава государства Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцом. Что важно понимать, это произошло после скандальной беседы немецкого лидера с российским диктатором Владимиром Путиным.

По словам украинского лидера, он выразил благодарность своему визаву за лидерство официального Берлина в поддержке Украины, в первую очередь с целью усиления ПВО с помощью ЗРК Patriot и IRIS-T.

Кроме того, в центре переговоров сторон были будущие совместные решения, которые дадут еще больше возможностей для укрепления сил обороны Украины на поле боя.

Кроме того, отмечается, что Олаф Шольц поделился с Владимиром Зеленским подробностями своих скандальных переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

На этом фоне глава государства напомнил своему визаву, что только объединенная сила оружия и дипломатии может заставить того, кто несет ответственность за войну, прекратить ее.

Настоящий мир может быть достигнут только силой, убежден Владимир Зеленский.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Продолжим поддерживать Украину, но Taurus не дадим — Шольц в предвыборной речи
Шольц
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Шольц пожаловался на неприятный разговор с диктатором Путиным
Шольц пожаловался на неприятный разговор с диктатором Путиным
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Это невероятно. Что известно о новом скандале в команде Шольца
Шольц

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?