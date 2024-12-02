Впервые через 2,5 года Шольц прибыл с визитом в Киев

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев 2 декабря. В ходе визита он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Главные тезисы
- Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил поддержку Украины в борьбе с российской агрессией и обещал поставки оружия на 650 миллионов евро
- Встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским обсуждали совместные решения по укреплению обороноспособности страны
- После скандальной беседы с российским диктатором Путиным Олаф Шольц поделился деталями переговоров с украинским лидером и подчеркнул важность сочетания оружия и дипломатии для достижения мира
- 29 ноября состоялись переговоры между Владимиром Зеленским и канцлером ФРГ Олафом Шольцом, где обсуждались будущие совместные решения по укреплению обороноспособности Украины
Что известно о визите Шольца в Киев
Как отмечают издание, своим визитом в Украину Шольц отметил свою поддержку Украине, которая противостоит вооруженной агрессии России.
Также Шольц также выразил надежду на скорые поставки оружия.
Переговоры Зеленского и Шольца — что известно
29 ноября глава государства Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцом. Что важно понимать, это произошло после скандальной беседы немецкого лидера с российским диктатором Владимиром Путиным.
По словам украинского лидера, он выразил благодарность своему визаву за лидерство официального Берлина в поддержке Украины, в первую очередь с целью усиления ПВО с помощью ЗРК Patriot и IRIS-T.
Кроме того, в центре переговоров сторон были будущие совместные решения, которые дадут еще больше возможностей для укрепления сил обороны Украины на поле боя.
Кроме того, отмечается, что Олаф Шольц поделился с Владимиром Зеленским подробностями своих скандальных переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.
На этом фоне глава государства напомнил своему визаву, что только объединенная сила оружия и дипломатии может заставить того, кто несет ответственность за войну, прекратить ее.
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