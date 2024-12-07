Как считает еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, в Евросоюзе должен произойти "большой взрыв" в контексте оборонных расходов и политики, чтобы подготовиться к возможной войне с Россией.

ЕС должен готовиться к войне

Кубилюс обратил внимание на прогнозы европейских разведывательных служб.

В соответствии с ними страна-агрессор РФ может быть готова к военной агрессии против Евросоюза или стран-членов НАТО до 2030 году.

Мы должны перейти от того, что некоторые называют постепенным улучшением наших оборонных возможностей, к некоему подходу "большого взрыва". Вопрос в том, достаточно ли у нас политической воли, чтобы защитить себя? Андрюс Кубилюс Европейский комиссар по обороне

Он также подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день Европа нуждается в быстром вливании огромных средств в оборону.

По словам комиссара, речь идет о 500 миллиардах евро в течение следующего десятилетия — долгосрочных контрактах с промышленностью и совместном финансировании оборонных заказов.

Главная опасность для ЕС — Путин, а не Трамп

Еврокомиссар по обороне отметил, что видит потребность тратить больше на оборону не из-за Трампа, а из-за Путина.

Иногда я думаю, что было бы хорошо, если бы мы тратили столько времени, сколько тратим сейчас на обсуждение Трампа, на обсуждение наших оборонных планов, подчеркнул он. Поделиться

По его убеждению, Европа должна быть готова к любой военной агрессии.

Что важно понимать, Андрюс Кубилюс известен в Европейском Союзе как один из друзей Украины.

Именно он стал первым отдельным еврокомиссаром по обороне.