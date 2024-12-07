В Евросоюзе призвали готовиться к "большому взрыву". О чем идет речь

Как считает еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, в Евросоюзе должен произойти "большой взрыв" в контексте оборонных расходов и политики, чтобы подготовиться к возможной войне с Россией.
Главные тезисы
- Еврокомиссар отмечает необходимость крупных инвестиций в сферу обороны в размере 500 миллиардов евро.
- Андрюс Кубилюс заявил, что главной угрозой для ЕС является Путин, а не Трамп, и призвал готовиться к возможной войне.
ЕС должен готовиться к войне
Кубилюс обратил внимание на прогнозы европейских разведывательных служб.
В соответствии с ними страна-агрессор РФ может быть готова к военной агрессии против Евросоюза или стран-членов НАТО до 2030 году.
Он также подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день Европа нуждается в быстром вливании огромных средств в оборону.
По словам комиссара, речь идет о 500 миллиардах евро в течение следующего десятилетия — долгосрочных контрактах с промышленностью и совместном финансировании оборонных заказов.
Главная опасность для ЕС — Путин, а не Трамп
Еврокомиссар по обороне отметил, что видит потребность тратить больше на оборону не из-за Трампа, а из-за Путина.
По его убеждению, Европа должна быть готова к любой военной агрессии.
Что важно понимать, Андрюс Кубилюс известен в Европейском Союзе как один из друзей Украины.
Именно он стал первым отдельным еврокомиссаром по обороне.
Раньше эту сферу ответственности объединяли с должностью главного дипломата ЕС.
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