В Евросоюзе призвали готовиться к "большому взрыву". О чем идет речь
Категория
Мир
Дата публикации

В Евросоюзе призвали готовиться к "большому взрыву". О чем идет речь

ЕС должен готовиться к войне
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Источник:  AFP

Как считает еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, в Евросоюзе должен произойти "большой взрыв" в контексте оборонных расходов и политики, чтобы подготовиться к возможной войне с Россией.

Главные тезисы

  • Еврокомиссар отмечает необходимость крупных инвестиций в сферу обороны в размере 500 миллиардов евро.
  • Андрюс Кубилюс заявил, что главной угрозой для ЕС является Путин, а не Трамп, и призвал готовиться к возможной войне.

ЕС должен готовиться к войне

Кубилюс обратил внимание на прогнозы европейских разведывательных служб.

В соответствии с ними страна-агрессор РФ может быть готова к военной агрессии против Евросоюза или стран-членов НАТО до 2030 году.

Мы должны перейти от того, что некоторые называют постепенным улучшением наших оборонных возможностей, к некоему подходу "большого взрыва". Вопрос в том, достаточно ли у нас политической воли, чтобы защитить себя?

Андрюс Кубилюс

Андрюс Кубилюс

Европейский комиссар по обороне

Он также подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день Европа нуждается в быстром вливании огромных средств в оборону.

По словам комиссара, речь идет о 500 миллиардах евро в течение следующего десятилетия — долгосрочных контрактах с промышленностью и совместном финансировании оборонных заказов.

Главная опасность для ЕС — Путин, а не Трамп

Еврокомиссар по обороне отметил, что видит потребность тратить больше на оборону не из-за Трампа, а из-за Путина.

Иногда я думаю, что было бы хорошо, если бы мы тратили столько времени, сколько тратим сейчас на обсуждение Трампа, на обсуждение наших оборонных планов, подчеркнул он.

По его убеждению, Европа должна быть готова к любой военной агрессии.

Что важно понимать, Андрюс Кубилюс известен в Европейском Союзе как один из друзей Украины.

Именно он стал первым отдельным еврокомиссаром по обороне.

Раньше эту сферу ответственности объединяли с должностью главного дипломата ЕС.

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