В Євросоюзі закликали готуватися до "великого вибуху". Про що йдеться

Як вважає єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, у Євросоюзі повинен відбутися "великий вибух" в контексті оборонних витрат і політики, щоб підготуватися до можливої війни з Росією.
Головні тези:
- Єврокомісар вказує на необхідність великих інвестицій у сферу оборони в розмірі 500 мільярдів євро.
- Андрюс Кубілюс наголошує, що головною загрозою для ЄС є Путін, а не Трамп, і закликає готуватися до можливої війни.
ЄС повинен готуватися до війни
Кубілюс звернув увагу на прогнози європейських розвідувальних служб.
Відповідно до них країна-агресорка РФ може бути готова до військової агресії проти Євросоюзу або країн-членів НАТО до 2030 року.
Він також наголосив, що станом на сьогодні Європа потребує швидкого вливання величезних коштів в оборону.
За словами комісара, йдеться про 500 мільярдів євро протягом наступного десятиліття, — довгострокових контрактів з промисловістю та спільного фінансування оборонних замовлень.
Головна небезпека для ЄС — Путін, а не Трамп
Єврокомісар з питань оборони зазначив, що бачить потребу витрачати більше на оборону не через Трампа, а через Путіна.
На його переконання, Європа повинна бути готовою до будь-якої військової агресії.
Що важливо розуміти, Андрюс Кубілюс відомий у Європейському Союзі як один з "друзів України.
Саме він став першим окремим єврокомісаром з питань оборони.
Раніше цю сферу відповідальності об’єднували з посадою головного дипломата ЄС.
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