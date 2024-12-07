Як вважає єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, у Євросоюзі повинен відбутися "великий вибух" в контексті оборонних витрат і політики, щоб підготуватися до можливої війни з Росією.

ЄС повинен готуватися до війни

Кубілюс звернув увагу на прогнози європейських розвідувальних служб.

Відповідно до них країна-агресорка РФ може бути готова до військової агресії проти Євросоюзу або країн-членів НАТО до 2030 року.

Ми повинні перейти від того, що дехто називає поступовим поліпшенням наших оборонних можливостей, до якогось підходу "великого вибуху". Питання в тому, чи є у нас достатньо політичної волі, щоб захистити себе? Андрюс Кубілюс Європейський комісар з питань оборони

Він також наголосив, що станом на сьогодні Європа потребує швидкого вливання величезних коштів в оборону.

За словами комісара, йдеться про 500 мільярдів євро протягом наступного десятиліття, — довгострокових контрактів з промисловістю та спільного фінансування оборонних замовлень.

Головна небезпека для ЄС — Путін, а не Трамп

Єврокомісар з питань оборони зазначив, що бачить потребу витрачати більше на оборону не через Трампа, а через Путіна.

Іноді я думаю, що було б добре, якби ми витрачали стільки часу, скільки витрачаємо зараз на обговорення Трампа, на обговорення наших оборонних планів, — наголосив він. Поширити

На його переконання, Європа повинна бути готовою до будь-якої військової агресії.

Що важливо розуміти, Андрюс Кубілюс відомий у Європейському Союзі як один з "друзів України.

Саме він став першим окремим єврокомісаром з питань оборони.