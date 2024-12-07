Розгорнуті близько 80 тисяч військових США. Байден пригрозив Путіну
Категорія
Політика
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Розгорнуті близько 80 тисяч військових США. Байден пригрозив Путіну

The White House
Байден

За словами американського лідера Джо Байдена, на території європейських членів НАТО США уже розгорнули близько 80 тисяч своїх військових  для стримування агресії Росії.

Головні тези:

  • Сполучені Штати готові до війни з РФ, якщо вона все-таки почнеться.
  • Білий дім розробив стратегію посилення військової позиції України через надання зброї, військової техніки та нові санкції проти РФ.
  • 5 грудня відбулись таємні перемовини між радником із національної безпеки США та главою Офісу президента України.

США готові до війни з РФ у разі необхідності

Про це йдеться у листі очільника Білого дому до спікера Палати представників та голови Сенату щодо звіту про військові повноваження.

У ньому чітко вказано, що "на підтримку антитерористичних зусиль Сполучені Штати продовжують співпрацювати з партнерами по всьому світу".

У цьому контексті Сполучені Штати розгорнули сили для проведення антитерористичних операцій, а також для консультування, допомоги і супроводу сил безпеки окремих іноземних партнерів в антитерористичних операціях, — мовиться у листі.

Окрім того, наголошується, що близько 80 тисяч військових США базується у європейських країнах НАТО.

Приблизно 80 000 військовослужбовців Збройних сил Сполучених Штатів призначені або розгорнуті в країнах Організації Північноатлантичного договору в Європі, в тому числі для заспокоєння наших союзників і стримування подальшої російської агресії.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

Що США таємно пообіцяли Україні

Згідно з даними журналістів, Білий дім уже розробив стратегію посилення військової позиції України.

ЗМІ стверджують, що насамперед йдеться про "лавиноподібне" надання зброї та військової техніки, а також нові масштабні санкції проти країни-агресорки РФ.

5 грудня радник із національної безпеки Джейк Салліван провів нові таємні перемовини з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

За словами інсайдерів, вони тривали понад годину.

Під час цієї зустрічі Салліван пообіцяв надати Україні сотні тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисячі ракет і сотні одиниць бронетехніки до середини січня.

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