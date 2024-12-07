Розгорнуті близько 80 тисяч військових США. Байден пригрозив Путіну

За словами американського лідера Джо Байдена, на території європейських членів НАТО США уже розгорнули близько 80 тисяч своїх військових для стримування агресії Росії.

США готові до війни з РФ у разі необхідності

Про це йдеться у листі очільника Білого дому до спікера Палати представників та голови Сенату щодо звіту про військові повноваження.

У ньому чітко вказано, що "на підтримку антитерористичних зусиль Сполучені Штати продовжують співпрацювати з партнерами по всьому світу".

У цьому контексті Сполучені Штати розгорнули сили для проведення антитерористичних операцій, а також для консультування, допомоги і супроводу сил безпеки окремих іноземних партнерів в антитерористичних операціях, — мовиться у листі. Поширити

Окрім того, наголошується, що близько 80 тисяч військових США базується у європейських країнах НАТО.

Приблизно 80 000 військовослужбовців Збройних сил Сполучених Штатів призначені або розгорнуті в країнах Організації Північноатлантичного договору в Європі, в тому числі для заспокоєння наших союзників і стримування подальшої російської агресії. Джо Байден Президент США

Що США таємно пообіцяли Україні

Згідно з даними журналістів, Білий дім уже розробив стратегію посилення військової позиції України.

ЗМІ стверджують, що насамперед йдеться про "лавиноподібне" надання зброї та військової техніки, а також нові масштабні санкції проти країни-агресорки РФ.

5 грудня радник із національної безпеки Джейк Салліван провів нові таємні перемовини з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

За словами інсайдерів, вони тривали понад годину.