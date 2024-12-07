Развернуты около 80 тысяч военных США. Байден пригрозил Путину
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Политика
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Развернуты около 80 тысяч военных США. Байден пригрозил Путину

The White House
Байден
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По словам американского лидера Джо Байдена, на территории европейских членов НАТО США уже развернули около 80 тысяч своих военных для сдерживания агрессии России.

Главные тезисы

  • Соединенные Штаты готовы к войне с РФ, если она все-таки начнется.
  • Белый дом разработал стратегию усиления военной позиции Украины через предоставление оружия, военной техники и новые санкции против РФ.
  • 5 декабря состоялись тайные переговоры между советником по национальной безопасности США и главой Офиса президента Украины.

США готовы к войне с РФ

Об этом сказано в письме главы Белого дома к спикеру Палаты представителей и главе Сената по отчету о военных полномочиях.

В нем ясно указано, что "в поддержку антитеррористических усилий Соединенные Штаты продолжают сотрудничать с партнерами по всему миру".

В этом контексте Соединенные Штаты развернули силы для проведения антитеррористических операций, а также для консультирования, помощи и сопровождения сил безопасности отдельных иностранных партнеров в антитеррористических операциях, сказано в письме.

Кроме того, сообщается, что около 80 тысяч военных США базируются в европейских странах НАТО.

Приблизительно 80 000 военнослужащих Вооруженных сил Соединенных Штатов предназначены или развернуты в странах Организации Североатлантического договора в Европе, в том числе для успокоения наших союзников и сдерживания дальнейшей российской агрессии.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

Что США тайно пообещали Украине

Согласно данным журналистов, Белый дом уже разработал стратегию по усилению военной позиции Украины.

СМИ утверждают, что прежде всего речь идет о "лавинообразном" предоставлении оружия и военной техники, а также о новых масштабных санкциях против страны-агрессорки РФ.

5 декабря советник по национальной безопасности Джейк Салливан провел новые секретные переговоры с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

По словам инсайдеров, они продолжались больше часа.

В ходе этой встречи Салливан пообещал предоставить Украине сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники до середине января.

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