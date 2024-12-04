Помощь Украине от США. Спикер Конгресса Джонсон сделал тревожное заявление

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не намерен выносить вопрос о дополнительной помощи Украине на голосование в Конгрессе.
Главные тезисы
- Спикер Конгресса США Майк Джонсон отказывается выносить на голосование вопрос о дополнительной помощи Украине, ожидая стратегию нового президента.
- Президент Джо Байден планировал выделить 24 млрд долл на военную поддержку Украины, но инициатива вызвала колебания у спикера в связи с новой администрацией.
- Предложенное финансирование включает 8 млрд долл на контракты с американскими компаниями для поставки вооружения и 16 млрд долл на пополнение запасов военного арсенала.
- Демократы выражают намерение поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией, несмотря на колебания спикера Конгресса.
- Предложение помощи Украине столкнулось с критикой со стороны республиканцев, подвергающих идею Байдена сомнению.
Джонсон сделал тревожное заявление о помощи Украине
Отвечая на вопрос журналистки Голоса Америки Екатерины Лисуновой, Джонсон сказал:
Он также считает, что избрание Дональда Трампа уже "меняет динамику российской войны против Украины":
Мы видим, что это уже происходит.
Ранее президент США Джо Байден обратился в Конгресс о дополнительном финансировании для Украины на 2025 год в сумме 24 млрд дол.
Глава фракции демократов в Палате представителей, конгрессмен Пит Агилар прокомментировал это заявление
Агилар подчеркнул, что демократы планируют продолжать "поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией".
Украина может получить дополнительную помощь от США
Президент США Джо Байден обратился в Конгресс с просьбой выделить дополнительные 24 млрд долл. для усиления военной поддержки Украины. Однако некоторые республиканцы уже подвергли критике такую идею Байдена.
Административно-бюджетное управление Белого дома предложило включить эту финансовую помощь в пакет мер, направленных на избежание остановки финансирования во время работы следующей администрации президента.
Из общей суммы 24 млрд долл., 8 млрд планируется направить на финансирование контрактов с американскими компаниями для поставки вооружения Украине. Еще 16 млрд долл. предназначено для пополнения запасов американского военного арсенала.
Однако инициатива Байдена столкнулась с критикой со стороны республиканцев.
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