Помощь Украине от США. Спикер Конгресса Джонсон сделал тревожное заявление
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Помощь Украине от США. Спикер Конгресса Джонсон сделал тревожное заявление

Джонсон
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Источник:  Голос Америки

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не намерен выносить вопрос о дополнительной помощи Украине на голосование в Конгрессе.

Главные тезисы

  • Спикер Конгресса США Майк Джонсон отказывается выносить на голосование вопрос о дополнительной помощи Украине, ожидая стратегию нового президента.
  • Президент Джо Байден планировал выделить 24 млрд долл на военную поддержку Украины, но инициатива вызвала колебания у спикера в связи с новой администрацией.
  • Предложенное финансирование включает 8 млрд долл на контракты с американскими компаниями для поставки вооружения и 16 млрд долл на пополнение запасов военного арсенала.
  • Демократы выражают намерение поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией, несмотря на колебания спикера Конгресса.
  • Предложение помощи Украине столкнулось с критикой со стороны республиканцев, подвергающих идею Байдена сомнению.

Джонсон сделал тревожное заявление о помощи Украине

Отвечая на вопрос журналистки Голоса Америки Екатерины Лисуновой, Джонсон сказал:

Это уже не дело Джо Байдена принимать такое решение. У нас есть новоизбранный президент, и мы собираемся подождать и взять на вооружение стратегию нового главнокомандующего по всему этому.

Майк Джонсон

Майк Джонсон

Спикер Палаты представителей Конгресса США

Так что я не ожидаю, что сейчас будет вынесено любое финансирование для Украины.

Он также считает, что избрание Дональда Трампа уже "меняет динамику российской войны против Украины":

Мы видим, что это уже происходит.

Ранее президент США Джо Байден обратился в Конгресс о дополнительном финансировании для Украины на 2025 год в сумме 24 млрд дол.

Глава фракции демократов в Палате представителей, конгрессмен Пит Агилар прокомментировал это заявление

Спикер Джонсон, разумеется, хочет дождаться новой администрации. Он хочет выполнять приказы новой администрации, когда речь идет о финансировании Украины.

Агилар подчеркнул, что демократы планируют продолжать "поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией".

Украина может получить дополнительную помощь от США

Президент США Джо Байден обратился в Конгресс с просьбой выделить дополнительные 24 млрд долл. для усиления военной поддержки Украины. Однако некоторые республиканцы уже подвергли критике такую идею Байдена.

Административно-бюджетное управление Белого дома предложило включить эту финансовую помощь в пакет мер, направленных на избежание остановки финансирования во время работы следующей администрации президента.

Из общей суммы 24 млрд долл., 8 млрд планируется направить на финансирование контрактов с американскими компаниями для поставки вооружения Украине. Еще 16 млрд долл. предназначено для пополнения запасов американского военного арсенала.

Однако инициатива Байдена столкнулась с критикой со стороны республиканцев.

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