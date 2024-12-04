Допомога Україні від США. Спікер Конгресу Джонсон зробив тривожну заяву

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що не планує виносити питання про додаткову допомогу Україні на голосування у Конгресі.

Джонсон зробив тривожну заяву щодо допомоги Україні

Відповідаючи на запитання журналістки Голосу Америки Катерини Лісунової, Джонсон сказав:

Це вже не справа Джо Байдена ухвалювати таке рішення. У нас є новообраний президент, і ми збираємося почекати та взяти на озброєння стратегію нового головнокомандувача щодо всього цього. Майк Джонсон Спікер Палати представників Конгресу США

Отже, я не очікую, що зараз буде винесене будь-яке фінансування для України. Поширити

Він також вважає, що обрання Дональда Трампа уже "змінює динаміку російської війни проти України":

Ми бачимо, що це вже відбувається.

Раніше президент США Джо Байден звернувся до Конгресу про додаткове фінансування для України на 2025 рік у сумі 24 млрд дол.

Голова фракції демократів у Палаті представників, конгресмен Піт Агілар прокоментував цю заяву

Спікер Джонсон, зрозуміло, що хоче дочекатися нової адміністрації. Він хоче виконувати накази нової адміністрації, коли йдеться про фінансування України. Поширити

Агілар наголосив, що демократи планують продовжувати “підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією”.

Україна може отримати додаткову допомогу від США

Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити додаткові 24 млрд дол для посилення військової підтримки України. Проте деякі республіканці вже розкритикували таку ідею Байдена.

Адміністративно-бюджетне управління Білого дому запропонувало включити цю фінансову допомогу до пакета заходів, спрямованих на уникнення зупинки фінансування під час роботи наступної адміністрації президента.

Із загальної суми 24 млрд дол, 8 млрд планується направити на фінансування контрактів із американськими компаніями для постачання озброєння Україні. Ще 16 млрд дол призначено для поповнення запасів американського військового арсеналу.

Проте ініціатива Байдена зіткнулася з критикою з боку частини республіканців.