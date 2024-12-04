США огласили новый санкционный список "помощников" России. Кто туда попал

США ввели санкции против пяти физических и четырех юридических лиц, связанных с TGR Group — международной сетью фирм, имеющей представительства по всему миру и помогающей обходить санкции в пользу состоятельных россиян.
Главные тезисы
- США ввели санкции против помощников России, связанных с международной сетью фирм TGR Group.
- Банки РФ, включая Газпромбанк и его дочерние компании, оказались под санкциями за финансирование войны на Украине и выплаты компенсаций погибшим солдатам.
- Российские фигуры, такие как Джордж Росси и Елена Чиркинян, попали в список санкций за свою причастность к TGR Group и незаконные финансовые операции.
- Санкции отражают стремление США укрепить давление на Россию и контроль финансовых потоков, используемых для вооруженных конфликтов и пропаганды.
- Газпромбанк и другие российские банки оказались под действием санкций за участие в финансировании военных действий на Украине и выплаты компенсаций.
США приняли новые санкции против "помощников" России
Через TGR Group россияне пытались использовать цифровые активы, включая обеспеченные долларами США стейблкоины (такие как Tether (USDT)) для обхода санкций и дальнейшего обогащения себя и Кремля.
В санкционный список вошли:
Джордж Росси — гражданин Украины, родившийся в России и контролирующий группу компаний TGR,
гражданка России Елена Чиркинян,
гражданин Латвии Андрейс Браденс.
Минфин США считает, что Чиркинян напрямую подчиняется России и принимает решения в TGR Group в 2023 году и принимала участие в переводе средств в Великобританию для поддержки российского пропагандистского телеканала RT. Solutions.
Жданова, по данным ведомства, использовала виртуальную валюту для крупных трансграничных сделок. В частности, в марте 2022 года она помогла российскому клиенту скрыть источник своего богатства, переведя 2,3 млн долл. в Европу посредством открытия обманным путем инвестиционного счета и покупки недвижимости. Также один из российских олигархов обратился к Ждановой с просьбой перевести от его имени в ОАЭ более 100 млн долларов.
В санкционный список также попали россияне Хаджимурат Магомедов и Никита Краснов, помогавшие Ждановой.
США приняли новые санкции против банковского сектора РФ
В санкции попали, в частности, Газпромбанк и его шесть иностранных дочерних компаний. В минфине США отметили, что этот банк является каналом, через который Россия закупает военную технику для ведения войны против Украины.
Кроме Газпромбанка под действие санкций попали также:
"БКС-банк",
"ДОМ. РФ",
"Братский народный банк",
банк "Кремловский",
банк "Центрокредит" и ряд других кредитных организаций.
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