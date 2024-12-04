США огласили новый санкционный список "помощников" России. Кто туда попал

США ввели санкции против пяти физических и четырех юридических лиц, связанных с TGR Group — международной сетью фирм, имеющей представительства по всему миру и помогающей обходить санкции в пользу состоятельных россиян.

США приняли новые санкции против "помощников" России

Через TGR Group россияне пытались использовать цифровые активы, включая обеспеченные долларами США стейблкоины (такие как Tether (USDT)) для обхода санкций и дальнейшего обогащения себя и Кремля.

В санкционный список вошли:

Джордж Росси — гражданин Украины, родившийся в России и контролирующий группу компаний TGR,

гражданка России Елена Чиркинян,

гражданин Латвии Андрейс Браденс.

Минфин США считает, что Чиркинян напрямую подчиняется России и принимает решения в TGR Group в 2023 году и принимала участие в переводе средств в Великобританию для поддержки российского пропагандистского телеканала RT. Solutions.

TGR Group использовала другие компании для поддержки своей незаконной деятельности, в частности, Smart Group, которую возглавляет Екатерина Жданова. США ввели против нее санкции в 2023 году за отмывание сотен миллионов долларов в пользу россиян. Поделиться

Жданова, по данным ведомства, использовала виртуальную валюту для крупных трансграничных сделок. В частности, в марте 2022 года она помогла российскому клиенту скрыть источник своего богатства, переведя 2,3 млн долл. в Европу посредством открытия обманным путем инвестиционного счета и покупки недвижимости. Также один из российских олигархов обратился к Ждановой с просьбой перевести от его имени в ОАЭ более 100 млн долларов.

В санкционный список также попали россияне Хаджимурат Магомедов и Никита Краснов, помогавшие Ждановой.

США приняли новые санкции против банковского сектора РФ

В санкции попали, в частности, Газпромбанк и его шесть иностранных дочерних компаний. В минфине США отметили, что этот банк является каналом, через который Россия закупает военную технику для ведения войны против Украины.

Российское правительство также использует Газпромбанк для выплат своим солдатам, в том числе боевых премий, а также выплаты компенсаций семьям российских солдат, погибших в жестокой войне против Украины. Поделиться

Кроме Газпромбанка под действие санкций попали также: