США ввели новые санкции против российских банков

Управление контроля за иностранными активами министерства финансов США 21 ноября ввело новый пакет санкций против физических и юридических лиц российского банковского сектора.
Главные тезисы
- Новые санкции США направлены на ограничение возможностей России отправлять военную технику на войну в Украину.
- Под действие санкций попали не только Газпромбанк, но и другие крупные российские банки, включая БКС-банк и ДОМ. РФ.
- Российские финансовые учреждения и должностные лица, включая руководителей государственных банков, также попали в список санкций США.
США приняли новые санкции против банковского сектора РФ
Под санкции попал, в частности, Газпромбанк и шесть иностранных дочерних компаний. В минфине США отметили, что этот банк является каналом, по которому Россия закупает военную технику для ведения войны против Украины.
Кроме Газпромбанка под действие санкций попали также:
"БКС-банк",
"ДОМ. РФ",
"Братский народный банк",
банк "Кремлевский",
банк "Центрокредит" и ряд других кредитных организаций.
Среди физических лиц под санкции оказались первые заместители председателя Центробанка РФ Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин и глава департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина.
Сегодняшние санкции, направленные против крупнейшего российского банка, оставшегося вне санкций, а также против десятков других финансовых учреждений и должностных лиц в России, еще больше ослабят российскую военную машину.
"Газпромбанк" попадет под санкции США
Последний из крупных государственных банков в России — «Газпром», сохраняющий доступ к системе SWIFT и расчетам в основных мировых валютах — станет объектом новых санкций США.
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность внесения «Газпромбанка» (ГПБ) в «черные списки» — это третий по размеру активов банк в России, являющийся «хабом» для газовых расчетов с Европой.
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