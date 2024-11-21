США ввели новые санкции против российских банков
Категория
Экономика
Дата публикации

США ввели новые санкции против российских банков

U.S.Department of a Treasury
США
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Управление контроля за иностранными активами министерства финансов США 21 ноября ввело новый пакет санкций против физических и юридических лиц российского банковского сектора.

Главные тезисы

  • Новые санкции США направлены на ограничение возможностей России отправлять военную технику на войну в Украину.
  • Под действие санкций попали не только Газпромбанк, но и другие крупные российские банки, включая БКС-банк и ДОМ. РФ.
  • Российские финансовые учреждения и должностные лица, включая руководителей государственных банков, также попали в список санкций США.

США приняли новые санкции против банковского сектора РФ

Под санкции попал, в частности, Газпромбанк и шесть иностранных дочерних компаний. В минфине США отметили, что этот банк является каналом, по которому Россия закупает военную технику для ведения войны против Украины.

Российское правительство также использует Газпромбанк для выплат своим солдатам, в том числе боевых премий, а также выплаты компенсаций семьям российских солдат, погибших в жестокой войне против Украины.

Кроме Газпромбанка под действие санкций попали также:

  • "БКС-банк",

  • "ДОМ. РФ",

  • "Братский народный банк",

  • банк "Кремлевский",

  • банк "Центрокредит" и ряд других кредитных организаций.

Среди физических лиц под санкции оказались первые заместители председателя Центробанка РФ Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин и глава департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина.

Сегодняшние санкции, направленные против крупнейшего российского банка, оставшегося вне санкций, а также против десятков других финансовых учреждений и должностных лиц в России, еще больше ослабят российскую военную машину.

"Газпромбанк" попадет под санкции США

Последний из крупных государственных банков в России — «Газпром», сохраняющий доступ к системе SWIFT и расчетам в основных мировых валютах — станет объектом новых санкций США.

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность внесения «Газпромбанка» (ГПБ) в «черные списки» — это третий по размеру активов банк в России, являющийся «хабом» для газовых расчетов с Европой.

Как сообщают источники медиаресурса, "Газпрому" будут запрещены любые операции с американскими банками. Решение о санкциях будет принято до конца ноября — США сообщили об этом партнерам по G7, рассказали источники издания, среди которых высокопоставленные европейские чиновники.

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