США направили обращение странам-членам G7 с предложением рассмотреть введение санкций против палладия и титана российского производства.
Главные тезисы
- США призывают G7 ввести санкции против российского палладия и титана для ослабления экономики России
- Цены на палладий уже выросли из-за спекуляций о возможных ограничениях поставок из РФ, что вызывает острую дискуссию среди западных партнеров
- Страны ЕС сильно зависят от поставок палладия и титана из России, не имея собственной развитой инфраструктуры для добычи
- Западные страны опасаются прекратить поставки российских металлов из-за возможных нарушений на мировых рынках и разрушения цепочек поставок
- США уже включили российский титан в черный список, но опасаются потрясений на мировых рынках при прекращении поставок металлов из РФ
Что известно о вероятности введения санкций против российского палладия и титана
По информации журналистов, со ссылкой на собеседника, близкого к вопросу, представители Белого дома обсуждали введение этих санкций в рамках встречи заместителей министров финансов стран G7 22 октября в Вашингтоне.
Финансовые чиновники со всего мира приехали в Вашингтон на ежегодное собрание Международного валютного фонда и Всемирного банка.
В частности, собеседник отметил, что США выступили с инициативой по обсуждению дальнейших санкций против России для ослабления экономики страны-агрессоры.
В частности, палладий является очень стоимостным металлом, незаменимым в производстве компьютерных чипов и катализаторов для автомобилей, титан в то же время, используется в авиастроительстве и производстве медицинских имплантатов.
Однако страны ЕС в значительной степени зависят от поставок этих металлов из России и не имеют собственной развитой инфраструктуры для самостоятельной добычи.
Что известно о политике западных партнеров по санкциям на российские металлы
США уже внесли российский титан в черный список, но эти металлы являются ключевыми компонентами и западные правительства опасаются прекращать поставки из РФ, опасаясь потрясений на мировых рынках и разрушения цепочек поставок.
Западные страны уже давно не могут определиться со своим подходом к санкциям в отношении металлов против России. В декабре цена на палладий выросла на 12% на спекуляциях, что этот металл может стать следующим в очереди на ограничение после того, как Великобритания ввела санкции на покупку некоторых российских металлов.
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