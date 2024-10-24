США призывают G7 ввести санкции против российского палладия и титана

США направили обращение странам-членам G7 с предложением рассмотреть введение санкций против палладия и титана российского производства.

Что известно о вероятности введения санкций против российского палладия и титана

По информации журналистов, со ссылкой на собеседника, близкого к вопросу, представители Белого дома обсуждали введение этих санкций в рамках встречи заместителей министров финансов стран G7 22 октября в Вашингтоне.

Финансовые чиновники со всего мира приехали в Вашингтон на ежегодное собрание Международного валютного фонда и Всемирного банка.

В частности, собеседник отметил, что США выступили с инициативой по обсуждению дальнейших санкций против России для ослабления экономики страны-агрессоры.

Флаги стран G7

В частности, палладий является очень стоимостным металлом, незаменимым в производстве компьютерных чипов и катализаторов для автомобилей, титан в то же время, используется в авиастроительстве и производстве медицинских имплантатов.

Однако страны ЕС в значительной степени зависят от поставок этих металлов из России и не имеют собственной развитой инфраструктуры для самостоятельной добычи.

Что известно о политике западных партнеров по санкциям на российские металлы

США уже внесли российский титан в черный список, но эти металлы являются ключевыми компонентами и западные правительства опасаются прекращать поставки из РФ, опасаясь потрясений на мировых рынках и разрушения цепочек поставок.