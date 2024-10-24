США призывают G7 ввести санкции против российского палладия и титана
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Экономика
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США призывают G7 ввести санкции против российского палладия и титана

Флаги стран G7
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Источник:  Bloomberg

США направили обращение странам-членам G7 с предложением рассмотреть введение санкций против палладия и титана российского производства.

Главные тезисы

  • США призывают G7 ввести санкции против российского палладия и титана для ослабления экономики России
  • Цены на палладий уже выросли из-за спекуляций о возможных ограничениях поставок из РФ, что вызывает острую дискуссию среди западных партнеров
  • Страны ЕС сильно зависят от поставок палладия и титана из России, не имея собственной развитой инфраструктуры для добычи
  • Западные страны опасаются прекратить поставки российских металлов из-за возможных нарушений на мировых рынках и разрушения цепочек поставок
  • США уже включили российский титан в черный список, но опасаются потрясений на мировых рынках при прекращении поставок металлов из РФ

Что известно о вероятности введения санкций против российского палладия и титана

По информации журналистов, со ссылкой на собеседника, близкого к вопросу, представители Белого дома обсуждали введение этих санкций в рамках встречи заместителей министров финансов стран G7 22 октября в Вашингтоне.

Финансовые чиновники со всего мира приехали в Вашингтон на ежегодное собрание Международного валютного фонда и Всемирного банка.

В частности, собеседник отметил, что США выступили с инициативой по обсуждению дальнейших санкций против России для ослабления экономики страны-агрессоры.

США призывают партнеров по G7 ввести санкции против российского палладия и титана
Флаги стран G7

В частности, палладий является очень стоимостным металлом, незаменимым в производстве компьютерных чипов и катализаторов для автомобилей, титан в то же время, используется в авиастроительстве и производстве медицинских имплантатов.

Однако страны ЕС в значительной степени зависят от поставок этих металлов из России и не имеют собственной развитой инфраструктуры для самостоятельной добычи.

Что известно о политике западных партнеров по санкциям на российские металлы

США уже внесли российский титан в черный список, но эти металлы являются ключевыми компонентами и западные правительства опасаются прекращать поставки из РФ, опасаясь потрясений на мировых рынках и разрушения цепочек поставок.

Западные страны уже давно не могут определиться со своим подходом к санкциям в отношении металлов против России. В декабре цена на палладий выросла на 12% на спекуляциях, что этот металл может стать следующим в очереди на ограничение после того, как Великобритания ввела санкции на покупку некоторых российских металлов.

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