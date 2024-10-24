США закликають G7 ввести санкції проти російського паладію і титану

Що відомо про ймовірність введення санкцій проти російського паладію і титану

За інформацією журналістів видання із посиланням на співрозмовника, близького до питання, представники Білого дому обговорювали запровадження цих санкцій у рамках зустрічі заступників міністрів фінансів країн G7 22 жовтня у Вашингтоні.

Фінансові високопосадовці з усього світу приїхали до Вашингтона на щорічні збори Міжнародного валютного фонду і Світового банку.

Зокрема, співрозмовник зазначив, що США виступили з ініціативою щодо обговорення подальших санкцій проти Росії для ослаблення економіки країни-агресорки.

Прапори країн G7

Зокрема, паладій є дуже вартісним металом, який незамінний у виробництві комп'ютерних чіпів і каталізаторів для автомобілів, титан у той же час, використовується в авіабудівництві і виробництві медичних імплантатів.

Однак країни ЄС значною мірою залежать від поставок цих металів з Росії і не мають власної розвиненої інфраструктури для самостійного видобутку.

Що відомо про політику західних партнерів щодо санкцій на російські метали

США вже внесли російський титан до чорного списку, але ці метали є ключовими компонентами і західні уряди остерігаються припиняти поставки з РФ, побоюючись потрясінь на світових ринках і руйнування ланцюжків поставок.