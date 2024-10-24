США закликають G7 ввести санкції проти російського паладію і титану
Категорія
Економіка
Дата публікації

США закликають G7 ввести санкції проти російського паладію і титану

Прапори країн G7
Джерело:  Bloomberg

США надіслали звернення країнам-членам G7 із пропозицією розглянути введення санкцій проти паладію і титану російського виробництва. 

Головні тези:

  • США закликають G7 ввести санкції проти паладію та титану російського виробництва для ослаблення економіки Росії.
  • Паладій та титан є важливими металами у різних галузях, але Європа сильно залежить від їх поставок з Росії.
  • Західні країни розглядають введення санкцій на ці метали, проте вагаються через можливі наслідки для глобальних ринків.
  • Ціни на паладій вже підскочили через спекуляції стосовно можливих обмежень у поставках з РФ.
  • Політика санкцій щодо російських металів залишається предметом гострої дискусії серед західних партнерів.

Що відомо про ймовірність введення санкцій проти російського паладію і титану

За інформацією журналістів видання із посиланням на співрозмовника, близького до питання, представники Білого дому обговорювали запровадження цих санкцій у рамках зустрічі заступників міністрів фінансів країн G7 22 жовтня у Вашингтоні.

Фінансові високопосадовці з усього світу приїхали до Вашингтона на щорічні збори Міжнародного валютного фонду і Світового банку. 

Зокрема, співрозмовник зазначив, що США виступили з ініціативою щодо обговорення подальших санкцій проти Росії для ослаблення економіки країни-агресорки.

США закликають партнерів з G7 ввести санкції проти російського паладію та титану
Прапори країн G7

Зокрема, паладій є дуже вартісним металом, який незамінний у виробництві комп'ютерних чіпів і каталізаторів для автомобілів, титан у той же час, використовується в авіабудівництві і виробництві медичних імплантатів.

Однак країни ЄС значною мірою залежать від поставок цих металів з Росії і не мають власної розвиненої інфраструктури для самостійного видобутку.

Що відомо про політику західних партнерів щодо санкцій на російські метали

США вже внесли російський титан до чорного списку, але ці метали є ключовими компонентами і західні уряди остерігаються припиняти поставки з РФ, побоюючись потрясінь на світових ринках і руйнування ланцюжків поставок.

Західні країни вже давно не можуть визначитися зі своїм підходом до санкцій щодо металів проти Росії. У грудні ціна на паладій зросла на 12% на спекуляціях, що цей метал може стати наступним у черзі на обмеження після того, як Британія запровадила санкції на купівлю деяких російських металів. 

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