Західні компанії досі купують російський титан на сотні мільйонів доларів

Попри те, що повномасштабна війна РФ проти України триває уже майже 2,5 роки, західні фірми продовжують купувати титан на сотні мільйонів доларів у російської компанії “ВСМПО-АВІСМА”, яка має глибокі зв’язки з оборонною промисловістю країни-агресорки.
Головні тези:
- Залежність від російського титану створює загрозу для економічної та оборонної безпеки Заходу.
- Багато західних країн, які підтримують Україну, продовжують співпрацювати з російською компанією, що має зв'язки з оборонною промисловістю РФ.
- Введення санкцій проти титану з Росії може мати істотний вплив на економіку та безпеку країн-імпортерів та стати кроком у стримуванні російської агресії.
- Оператори виробництва титану перебувають під увагою через їх можливу причетність до виготовлення продукції для російських військових та спецслужб.
Захід досі залишається залежним від Росії на економічному рівні
Союзники України неодноразово заявляли про свої наміри розірвати економічні зв’язки з Москвою, однак не всі ухвалили офіційні рішення.
У випадку з титаном залежність Заходу від РФ викликає занепокоєння щодо безпеки, кажуть промислові та оборонні аналітики, оскільки метал є незамінний у виробництві як комерційних, так і військових літаків.
Що важливо розуміти, титанова компанія “ВСМПО-АВІСМА” не потрапила під санкції з боку Сполучених Штатів або Європейського Союзу, попри те, що вона частково належить “Ростеху” — оборонному конгломерату, який володіє сотнями компаній і перебуває під санкціями США та Європи.
“Ростех” очолює соратник нелегітимного президента Росії Володимира Путіна — Сергій Чемезов, який потрапив під санкції Заходу ще 10 років тому.
Що відомо про діяльність “ВСМПО-АВІСМА”
У 2022 році “ВСМПО” експортувала приблизно 15 тис. тонн титану на суму 370 млн доларів.
Переважна більшість з них була відправлена до західних країн, які підтримували Україну, згідно з експортною базою даних.
У найбільших кількостях купували російський титан Німеччина, Франція, США та Британія.
Окрім того, вказано, що “ВСМПО-АВІСМА”, яка де-факто є монополісткою у Росії, експортував щонайменше 345 мільйонів доларів титану минулого року.
За словами журналістів, дані про російську торгівлю в 2023 році було складно отримати, оскільки в доступних даних бракувало більшості деталей, які вказували б на операції із західними фірмами.
Лише дві країни — Україна та Канада — ввели санкції проти цієї російської компанії.
У вересні Міністерство торгівлі США запровадило експортний контроль над “ВСМПО”, заявивши, що вона “безпосередньо бере участь у виробництві титанової та металевої продукції для російських військових і спецслужб”.
Однак цей контроль забороняє експорт товарів для компанії в Росію, а не її титану до Сполучених Штатів.
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