Западные компании до сих пор покупают российский титан на сотни миллионов долларов
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Экономика
Дата публикации

Западные компании до сих пор покупают российский титан на сотни миллионов долларов

российский титан
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Источник:  The Wall Street Journal

Несмотря на то, что полномасштабная война РФ против Украины длится уже почти 2,5 года, западные фирмы продолжают покупать титан на сотни миллионов долларов у российской компании “ВСМПО-АВИСМА”, которая имеет глубокие связи с оборонной промышленностью страны-агрессорки.

Главные тезисы

  • Зависимость от российского титана создает угрозу для экономической и оборонной безопасности Запада.
  • Многие западные страны, поддерживающие Украину, продолжают сотрудничать с российской компанией, имеющей связи с оборонной промышленностью РФ.
  • Введение санкций против титана из России может оказать существенное влияние на экономику и безопасность стран-импортеров и стать шагом в сдерживании российской агрессии.
  • Операторы производства титана находятся под вниманием из-за их возможной причастности к изготовлению продукции для российских военных и спецслужб.

Запад до сих пор остается зависимым от России на экономическом уровне

Союзники Украины неоднократно заявляли о своих намерениях разорвать экономические связи с Москвой, однако не все приняли официальные решения.

В случае с титаном зависимость Запада от РФ вызывает беспокойство в вопросах безопасности, говорят промышленные и оборонные аналитики, поскольку металл незаменим в производстве как коммерческих, так и военных самолетов.

Россия может перекрыть поток этих материалов и оставить критически важные для национальной обороны и гражданской авиации компании с пустыми руками, — предупреждает директор по исследованиям ImportGenius Уильям Джордж.

Что важно понимать, титановая компания "ВСМПО-АВИСМА" не попала под санкции со стороны Соединенных Штатов или Европейского Союза, несмотря на то, что она частично принадлежит "Ростеху" — оборонному конгломерату, владеющему сотнями компаний и находящимся под санкциями США и Европы.

“Ростех” возглавляет соратник нелегитимного президента России Владимира Путина — Сергей Чемезов, который попал под санкции Запада еще 10 лет назад.

Что известно о деятельности "ВСМПО-АВИСМА"

В 2022 году "ВСМПО" экспортировала примерно 15 тыс. тонн титана на сумму 370 млн долларов.

Подавляющее большинство из них было отправлено в западные страны, которые поддерживали Украину, согласно экспортной базе данных.

В самых больших количествах покупали российский титан Германия, Франция, США и Британия.

Кроме того, указано, что "ВСМПО-АВИСМА", которая де-факто является монополисткой в России, экспортировал по меньшей мере 345 миллионов долларов титана в прошлом году.

По словам журналистов, данные о российской торговле в 2023 году было сложно получить, поскольку в доступных источниках не хватало большинства деталей, указывающих на операции с западными фирмами.

Только две страны — Украина и Канада — ввели санкции против этой российской компании.

В сентябре Министерство торговли США ввело экспортный контроль над “ВСМПО”, заявив, что она "непосредственно участвует в производстве титановой и металлической продукции для российских военных и спецслужб".

Однако этот контроль запрещает экспорт товаров для компании в Россию, а не ее титана в Соединенные Штаты.

Мы считаем, что введение санкций против титана из России будет означать санкции против нас самих, — заявил журналистам в июне 2022 исполнительный директор Airbus Гийом Фори.

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