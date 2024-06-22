Несмотря на то, что полномасштабная война РФ против Украины длится уже почти 2,5 года, западные фирмы продолжают покупать титан на сотни миллионов долларов у российской компании “ВСМПО-АВИСМА”, которая имеет глубокие связи с оборонной промышленностью страны-агрессорки.
Главные тезисы
- Зависимость от российского титана создает угрозу для экономической и оборонной безопасности Запада.
- Многие западные страны, поддерживающие Украину, продолжают сотрудничать с российской компанией, имеющей связи с оборонной промышленностью РФ.
- Введение санкций против титана из России может оказать существенное влияние на экономику и безопасность стран-импортеров и стать шагом в сдерживании российской агрессии.
- Операторы производства титана находятся под вниманием из-за их возможной причастности к изготовлению продукции для российских военных и спецслужб.
Запад до сих пор остается зависимым от России на экономическом уровне
Союзники Украины неоднократно заявляли о своих намерениях разорвать экономические связи с Москвой, однако не все приняли официальные решения.
В случае с титаном зависимость Запада от РФ вызывает беспокойство в вопросах безопасности, говорят промышленные и оборонные аналитики, поскольку металл незаменим в производстве как коммерческих, так и военных самолетов.
Что важно понимать, титановая компания "ВСМПО-АВИСМА" не попала под санкции со стороны Соединенных Штатов или Европейского Союза, несмотря на то, что она частично принадлежит "Ростеху" — оборонному конгломерату, владеющему сотнями компаний и находящимся под санкциями США и Европы.
“Ростех” возглавляет соратник нелегитимного президента России Владимира Путина — Сергей Чемезов, который попал под санкции Запада еще 10 лет назад.
Что известно о деятельности "ВСМПО-АВИСМА"
В 2022 году "ВСМПО" экспортировала примерно 15 тыс. тонн титана на сумму 370 млн долларов.
Подавляющее большинство из них было отправлено в западные страны, которые поддерживали Украину, согласно экспортной базе данных.
В самых больших количествах покупали российский титан Германия, Франция, США и Британия.
Кроме того, указано, что "ВСМПО-АВИСМА", которая де-факто является монополисткой в России, экспортировал по меньшей мере 345 миллионов долларов титана в прошлом году.
По словам журналистов, данные о российской торговле в 2023 году было сложно получить, поскольку в доступных источниках не хватало большинства деталей, указывающих на операции с западными фирмами.
Только две страны — Украина и Канада — ввели санкции против этой российской компании.
В сентябре Министерство торговли США ввело экспортный контроль над “ВСМПО”, заявив, что она "непосредственно участвует в производстве титановой и металлической продукции для российских военных и спецслужб".
Однако этот контроль запрещает экспорт товаров для компании в Россию, а не ее титана в Соединенные Штаты.
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