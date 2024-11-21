США запровадили нові санкції проти російських банків
Категорія
Економіка
Дата публікації

США запровадили нові санкції проти російських банків

U.S.Department of a Treasury
США

Управління контролю за іноземними активами міністерства фінансів США 21 листопада запровадили новий пакет санкцій проти фізичних та юридичних осіб російського банківського сектору.

Головні тези:

  • США ввели нові санкції проти російських банків, включно з Газпромбанком та іншими фінансовими установами.
  • Введені санкції спрямовані на обмеження можливостей Росії відправляти військову техніку на війну в Україну.
  • Очільники державних банків та посадові особи РФ також потрапили під дію нових санкцій США.

США ухвалили нові санкції проти банківського сектору РФ

Під санкції потрапив, зокрема, Газпромбанк та його шість іноземних дочірніх компаній. У мінфіні США зазначили, що цей банк є каналом, через який Росія закуповує військову техніку для ведення війни проти України.

Російський уряд також використовує Газпромбанк для виплат своїм солдатам, у тому числі бойових премій, а також для виплати компенсацій сім'ям російських солдатів, які загинули у жорстокій війні проти України.

Окрім Газпромбанку, під дію санкцій потрапили також:

  • "БКС-банк",

  • "ДОМ. РФ",

  • "Братський народний банк",

  • банк "Кремлівський",

  • банк "Центрокредит" і низка інших кредитних організацій.

Серед фізичних осіб під санкції потрапили перші заступники голови Центробанку РФ Володимир Чистюхін і Дмитро Тулін та очільниця департаменту національної платіжної системи Центробанку Алла Бакіна.

Сьогоднішні санкції, які спрямовані проти найбільшого російського банку, що залишився поза санкціями, а також проти десятків інших фінансових установ і посадових осіб в Росії, ще більше послаблять російську військову машину.

“Газпромбанк” потрапить під санкції США

Останній із великих державних банків у Росії — «Газпром», який зберігає доступ до системи SWIFT і розрахунків в основних світових валютах — стане об'єктом нових санкцій США.

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість занесення «Газпромбанку» (ГПБ) до «чорних списків» — це третій за розміром активів банк в Росії, який є «хабом» для газових розрахунків із Європою.

Як повідомляють джерела медіаресурсу, «Газпрому» будуть заборонені будь-які операції з американськими банками. Рішення щодо санкцій буде ухвалено до кінця листопада — США повідомили про це партнерів по G7, розповіли джерела видання, серед яких високопоставлені європейські чиновники.

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