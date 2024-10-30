США ухвалили нові санкції за постачання військових технологій Росії. Хто в списках

30 жовтня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 275 фізичних та юридичних осіб, причетних до постачання Росії передових технологій та обладнання, які їй потрібні для підтримки своєї військової машини.

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До санкційного списку потрапили як фізичні особи, так і мережі, що перебувають у юрисдикції 17 держав, серед яких — Індія, Китай, Швейцарія, Таїланд і Туреччина.

Окрім того, що ці заходи руйнують роботу глобальних мереж ухилення від санкцій, вони також спрямовані проти російських внутрішніх імпортерів і виробників ключових компонентів та іншого матеріального забезпечення для військово-промислової бази Росії, — додали у відомстві.

Сполучені Штати і наші союзники продовжуватимуть вживати рішучих заходів зі всього світу, щоб зупинити потік критично важливих інструментів і технологій, необхідних Росії для ведення її незаконної і аморальної війни проти України, — заявив заступник міністра фінансів Воллі Адейемо.

Повідомляється, що Держдеп США також зосередився на запобіганні ухиленню від санкцій у низці третіх країн, включаючи кілька компаній з КНР, які експортують товари подвійного призначення. Санкції також стосуються організацій та осіб у Білорусі, які пов’язані із підтримкою режимом Лукашенка оборонної промисловості Росії.

Державний департамент також націлився на кількох високопосадовців Міністерства оборони Росії, оборонних компаній та осіб, які підтримують майбутнє виробництво та експорт енергоресурсів з Росії, додали у відомстві. Поширити

Під американські санкції потрапили заступники міноборони РФ:

Ганна Цівільова,

Павло Фрадков,

Олександр Фомін,

Віктор Горемикін,

Андрій Булига.

Також обмеження запроваджують проти голови АТ "Трансмашхолдинг" Кирила Липи, "дочки" Росатома АТ "Росатом інфраструктурні рішення", НВП "Звезда", АТ "Ангстрем", виробника шин "Кордіант".

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З заявою з цього приводу виступила очільниця Міністерства фінансів США Джанет Єллен.

За її словами, команда американського Мінфіну уже ухвалила відповідне рішення й офіційно оголосить про нього наступного тижня.

Джанет Єллен також звернула увагу на те, що нові обмеження будуть націлені на "тих, хто сприяє військовій машині Кремля, зокрема посередників у третіх країнах, які постачають Росії критично важливі ресурси для її армії".