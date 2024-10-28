Задля підтримки України. Британія запровадила нові санкції проти Росії

Уряд Британії 28 жовтня запровадив нові санкції проти Росії за спроби підірвати та дестабілізувати Україну та її демократію.
Головні тези:
- Уряд Британії запровадив нові санкції проти Росії за спроби дестабілізувати демократію в Україні.
- Дії російських агентств направлені на підрив демократії та міжнародної підтримки України з використанням фейкових інформаційних операцій.
- Нові санкції Великої Британії є частиною стримування Кремля та підтримки України у боротьбі з російським втручанням.
- Британія виступає проти маніпулювання інформацією з боку Росії, демонструючи відданість захисту демократії та правдивої інформації.
Британія ухвалила санкції проти Росії
У рамках сьогоднішнього пакета Британія запровадила санкції проти трьох російських агентств і їхніх високопоставлених менеджерів, які намагаються підірвати та дестабілізувати Україну та її демократію.
Зазначається, що російська IT-компанія Social Design Agency (SDA) отримує завдання та фінансується безпосередньо російською владою.
Разом зі своєю партнерською компанією Structura, вона намагалася здійснити низку операцій із втручання, спрямованих на підрив демократії та послаблення міжнародної підтримки України.
Цього року SDA також спробувала підбурити протести в шести європейських країн. Однак, попри те, що росіяни вливають гроші в діяльність цих зловмисних організацій, їхні боти та фейкові сайти мають лише обмежену взаємодію.
Це навіть змусило SDA розглянути можливість купівлі переглядів у соціальних мережах.
Ця тактика спрямована на те, щоб замаскувати правду про незаконне вторгнення Росії в Україну та відвернути увагу від справжньої суті війни.
Зазначається, що таємні дії російських компаній є частиною скоординованої спроби з використання оманливих інформаційних операцій для підриву демократії заради досягнення своїх цілей.
У відомстві зауважили, що ці нові санкції демонструють, що незалежно від того, наскільки відчайдушним стало російське втручання, Велика Британія віддана вживанню заходів проти маніпулювання інформацією з боку Росії.
Що відомо про нові масштабні санкції Британії проти тіньового флоту РФ
17 жовтня уряд Великої Британії оголосив про найбільший санкційний пакет проти нафтових танкерів “тіньового флоту” РФ.
Зазначається, що суднам заборонили доступ до морських портів Великої Британії, а також користуванням ключовими морськими послугами країни.
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