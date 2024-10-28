Задля підтримки України. Британія запровадила нові санкції проти Росії
Категорія
Світ
Дата публікації

Задля підтримки України. Британія запровадила нові санкції проти Росії

Уряд Великої Британії
Британія

Уряд Британії 28 жовтня запровадив нові санкції проти Росії за спроби підірвати та дестабілізувати Україну та її демократію.

Головні тези:

  • Уряд Британії запровадив нові санкції проти Росії за спроби дестабілізувати демократію в Україні.
  • Дії російських агентств направлені на підрив демократії та міжнародної підтримки України з використанням фейкових інформаційних операцій.
  • Нові санкції Великої Британії є частиною стримування Кремля та підтримки України у боротьбі з російським втручанням.
  • Британія виступає проти маніпулювання інформацією з боку Росії, демонструючи відданість захисту демократії та правдивої інформації.

Британія ухвалила санкції проти Росії

Путін настільки відчайдушно намагається підірвати європейську підтримку України, що тепер вдається до незграбних, неефективних зусиль, щоб спробувати розпалити заворушення. Сьогоднішні санкції надсилають чіткий меседж; ми не потерпимо вашої брехні та втручання. Відчайдушні спроби Путіна розділити нас зазнають поразки. Ми будемо стримувати Кремль і стояти поруч з Україною, скільки буде потрібно, — заявив глава МЗС Великої Британії Девід Леммі.

У рамках сьогоднішнього пакета Британія запровадила санкції проти трьох російських агентств і їхніх високопоставлених менеджерів, які намагаються підірвати та дестабілізувати Україну та її демократію.

Зазначається, що російська IT-компанія Social Design Agency (SDA) отримує завдання та фінансується безпосередньо російською владою.

Разом зі своєю партнерською компанією Structura, вона намагалася здійснити низку операцій із втручання, спрямованих на підрив демократії та послаблення міжнародної підтримки України.

Цього року SDA також спробувала підбурити протести в шести європейських країн. Однак, попри те, що росіяни вливають гроші в діяльність цих зловмисних організацій, їхні боти та фейкові сайти мають лише обмежену взаємодію.

Це навіть змусило SDA розглянути можливість купівлі переглядів у соціальних мережах.

Крім цього, ці фірми та їхні менеджери відповідальні за величезну зловмисну ​​онлайн-мережу, також широко відому як «Doppelganger», яка заповнює соціальні мережі фейковими дописами, підробленими документами та дипфейками.

Ця тактика спрямована на те, щоб замаскувати правду про незаконне вторгнення Росії в Україну та відвернути увагу від справжньої суті війни.

Зазначається, що таємні дії російських компаній є частиною скоординованої спроби з використання оманливих інформаційних операцій для підриву демократії заради досягнення своїх цілей.

У відомстві зауважили, що ці нові санкції демонструють, що незалежно від того, наскільки відчайдушним стало російське втручання, Велика Британія віддана вживанню заходів проти маніпулювання інформацією з боку Росії.

Що відомо про нові масштабні санкції Британії проти тіньового флоту РФ

17 жовтня уряд Великої Британії оголосив про найбільший санкційний пакет проти нафтових танкерів “тіньового флоту” РФ. 

Зазначається, що нові санкції введено проти 18 суден. Таким чином загальна кількість кораблів тіньового флоту РФ, які перебувають під санкціями Британії, зросте до 43 одиниць.

Зазначається, що суднам заборонили доступ до морських портів Великої Британії, а також користуванням ключовими морськими послугами країни.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
США ввели санкції щодо низки російських банків через співпрацю з КНДР
U.S.Department of a Treasury
США
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Британія ввела санкції проти військових РФ за застосування хімзброї на фронті
Уряд Великої Британії
Британія ввела санкції проти військових РФ за застосування хімзброї на фронті
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
США ввели нові санкції проти Росії та Китаю через виробництво дронів «Гарпія»
U.S.Department of a Treasury
США

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?