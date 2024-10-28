Для поддержки Украины. Великобритания ввела новые санкции против России

Правительство Британии 28 октября ввело новые санкции против России за попытки дестабилизировать Украину и ее демократию.
Главные тезисы
- Великобритания ввела новые санкции против России за попытки дестабилизировать Украину и ее демократию, выражая поддержку Украины.
- Санкции применены к российским агентствам и их менеджерам, таким как Social Design Agency и Structura, которые пытались подорвать демократию и международную поддержку Украины.
- Российские компании используют фейковые сообщения и дипфейки для замаскировки своих действий.
Великобритания приняла санкции против России
В рамках сегодняшнего пакета Британия ввела санкции против трех российских агентств и их высокопоставленных менеджеров, пытающихся подорвать и дестабилизировать Украину и ее демократию.
Отмечается, что российская IT-компания Social Design Agency (SDA) получает задачи и финансируется непосредственно российскими властями.
Вместе со своей партнерской компанией Structura она пыталась осуществить ряд операций по вмешательству, направленных на подрыв демократии и ослабление международной поддержки Украины.
В этом году SDA также попыталась подстрекнуть протесты в шести европейских странах. Однако, несмотря на то, что россияне вливают деньги в деятельность этих злонамеренных организаций, их боты и фейковые сайты имеют лишь ограниченное взаимодействие.
Это даже вынудило SDA рассмотреть возможность покупки просмотров в социальных сетях.
Эта тактика направлена на то, чтобы замаскировать правду о незаконном вторжении России в Украину и отвлечь внимание от подлинной сути войны.
Отмечается, что тайные действия российских компаний являются частью скоординированной попытки использования обманчивых информационных операций для подрыва демократии ради достижения своих целей.
В ведомстве отметили, что эти новые санкции демонстрируют, что независимо от того, насколько отчаянным стало российское вмешательство, Великобритания предана принятию мер против манипулирования информацией со стороны России.
Что известно о новых масштабных санкциях Британии против теневого флота РФ
17 октября правительство Великобритании объявило о крупнейшем санкционном пакете против нефтяных танкеров "теневого флота" РФ.
Судам запретили доступ к морским портам Великобритании, а также пользованием ключевыми морскими услугами страны.
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