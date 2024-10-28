Для поддержки Украины. Великобритания ввела новые санкции против России

Правительство Британии 28 октября ввело новые санкции против России за попытки дестабилизировать Украину и ее демократию.

Великобритания приняла санкции против России

Путин настолько отчаянно пытается взорвать европейскую поддержку Украины, что теперь прибегает к неловким, неэффективным усилиям, чтобы попытаться разжечь беспорядки. Сегодняшние санкции присылают четкий месседж; мы не потерпим вашей лжи и вмешательства. Отчаянные попытки Путина разделить нас терпят поражение. Мы будем сдерживать Кремль и стоять рядом с Украиной, сколько потребуется, — заявил глава МИД Великобритании Дэвид Лемми. Поделиться

В рамках сегодняшнего пакета Британия ввела санкции против трех российских агентств и их высокопоставленных менеджеров, пытающихся подорвать и дестабилизировать Украину и ее демократию.

Отмечается, что российская IT-компания Social Design Agency (SDA) получает задачи и финансируется непосредственно российскими властями.

Вместе со своей партнерской компанией Structura она пыталась осуществить ряд операций по вмешательству, направленных на подрыв демократии и ослабление международной поддержки Украины.

В этом году SDA также попыталась подстрекнуть протесты в шести европейских странах. Однако, несмотря на то, что россияне вливают деньги в деятельность этих злонамеренных организаций, их боты и фейковые сайты имеют лишь ограниченное взаимодействие.

Это даже вынудило SDA рассмотреть возможность покупки просмотров в социальных сетях.

Кроме этого, эти фирмы и их менеджеры ответственны за огромную злонамеренную онлайн-сеть, также широко известную как «Doppelganger», которая заполняет социальные сети фейковыми сообщениями, поддельными документами и дипфейками. Поделиться

Эта тактика направлена ​​на то, чтобы замаскировать правду о незаконном вторжении России в Украину и отвлечь внимание от подлинной сути войны.

Отмечается, что тайные действия российских компаний являются частью скоординированной попытки использования обманчивых информационных операций для подрыва демократии ради достижения своих целей.

В ведомстве отметили, что эти новые санкции демонстрируют, что независимо от того, насколько отчаянным стало российское вмешательство, Великобритания предана принятию мер против манипулирования информацией со стороны России.

Что известно о новых масштабных санкциях Британии против теневого флота РФ

17 октября правительство Великобритании объявило о крупнейшем санкционном пакете против нефтяных танкеров "теневого флота" РФ.

Отмечается, что новые санкции введены против 18 судов. Таким образом, общее количество кораблей теневого флота РФ, находящихся под санкциями Британии, возрастет до 43 единиц. Поделиться

Судам запретили доступ к морским портам Великобритании, а также пользованием ключевыми морскими услугами страны.