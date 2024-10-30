США приняли новые санкции за поставку военных технологий России. Кто в списках

30 октября Министерство финансов США ввело санкции против 275 физических и юридических лиц, причастных к поставке России передовых технологий и оборудования, необходимых ей для поддержки своей военной машины.

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В санкционный список попали как физические лица, так и сети, находящиеся в юрисдикции 17 государств, среди которых Индия, Китай, Швейцария, Таиланд и Турция.

Кроме того, эти меры разрушают работу глобальных сетей уклонения от санкций, они также направлены против российских внутренних импортеров и производителей ключевых компонентов и другого материального обеспечения для военно-промышленной базы России, — добавили в ведомстве.

Соединенные Штаты и наши союзники будут продолжать принимать решительные меры со всего мира, чтобы остановить поток критически важных инструментов и технологий, необходимых России для ведения ее незаконной и безнравственной войны против Украины, — заявил замминистра финансов Уолли Адейемо.

Сообщается, что Госдеп США также сосредоточился на предотвращении уклонения от санкций в ряде третьих стран, включая несколько компаний из КНР, экспортирующих товары двойного назначения. Санкции также касаются организаций и лиц в Беларуси, связанных с поддержкой режимом Лукашенко оборонной промышленности России.

Государственный департамент также нацелился на нескольких чиновников Министерства обороны России, оборонных компаний и лиц, поддерживающих будущее производство и экспорт энергоресурсов из России, добавили в ведомстве. Поделиться

Под американские санкции попали заместители минобороны РФ:

Анна Цивилева,

Павел Фрадков,

Александр Фомин,

Виктор Горемыкин,

Андрей Булыга.

Также ограничения вводят против главы АО "Трансмашхолдинг" Кирилла Липы, "дочки" Росатома АО "Росатом инфраструктурные решения", НПП "Звезда", АО "Ангстрем", производителя шин "Кордиант".

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С заявлением по этому поводу выступила глава Министерства финансов США Джанет Йеллен.

По ее словам, команда американского Минфина уже приняла соответствующее решение и официально объявит о нем на следующей неделе. Поделиться

Джанет Йеллен также обратила внимание на то, что новые ограничения будут нацелены на "тех, кто способствует военной машине Кремля, в том числе посредников в третьих странах, поставляющих России критически важные ресурсы для ее армии".