США приняли новые санкции за поставку военных технологий России. Кто в списках
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Политика
Дата публикации

США приняли новые санкции за поставку военных технологий России. Кто в списках

U.S.Department of a Treasury
США
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30 октября Министерство финансов США ввело санкции против 275 физических и юридических лиц, причастных к поставке России передовых технологий и оборудования, необходимых ей для поддержки своей военной машины.

Главные тезисы

  • США ввели новые санкции против физических и юридических лиц, участвующих в поставках военных технологий России.
  • Список санкций включает лица и сети из различных государств, таких как Индия, Китай и Турция.
  • Меры направлены на предотвращение уклонения от санкций и поддержку российской военной машины, особенно в контексте конфликта с Украиной.
  • Санкции затрагивают также компании из Китая и лиц из Беларуси, связанных с оборонной промышленностью России.
  • США готовятся к дальнейшему введению ограничений против посредников и компаний, снабжающих Россию важными ресурсами для военного производства.

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В санкционный список попали как физические лица, так и сети, находящиеся в юрисдикции 17 государств, среди которых Индия, Китай, Швейцария, Таиланд и Турция.

Кроме того, эти меры разрушают работу глобальных сетей уклонения от санкций, они также направлены против российских внутренних импортеров и производителей ключевых компонентов и другого материального обеспечения для военно-промышленной базы России, — добавили в ведомстве.

Соединенные Штаты и наши союзники будут продолжать принимать решительные меры со всего мира, чтобы остановить поток критически важных инструментов и технологий, необходимых России для ведения ее незаконной и безнравственной войны против Украины, — заявил замминистра финансов Уолли Адейемо.

Сообщается, что Госдеп США также сосредоточился на предотвращении уклонения от санкций в ряде третьих стран, включая несколько компаний из КНР, экспортирующих товары двойного назначения. Санкции также касаются организаций и лиц в Беларуси, связанных с поддержкой режимом Лукашенко оборонной промышленности России.

Государственный департамент также нацелился на нескольких чиновников Министерства обороны России, оборонных компаний и лиц, поддерживающих будущее производство и экспорт энергоресурсов из России, добавили в ведомстве.

Под американские санкции попали заместители минобороны РФ:

  • Анна Цивилева,

  • Павел Фрадков,

  • Александр Фомин,

  • Виктор Горемыкин,

  • Андрей Булыга.

Также ограничения вводят против главы АО "Трансмашхолдинг" Кирилла Липы, "дочки" Росатома АО "Росатом инфраструктурные решения", НПП "Звезда", АО "Ангстрем", производителя шин "Кордиант".

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С заявлением по этому поводу выступила глава Министерства финансов США Джанет Йеллен.

По ее словам, команда американского Минфина уже приняла соответствующее решение и официально объявит о нем на следующей неделе.

Джанет Йеллен также обратила внимание на то, что новые ограничения будут нацелены на "тех, кто способствует военной машине Кремля, в том числе посредников в третьих странах, поставляющих России критически важные ресурсы для ее армии".

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