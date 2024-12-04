США оголосили новий санкційний список "помічників" Росії. Хто туди потрапив

США ввели санкції проти п'яти фізичних та чотирьох юридичних осіб, пов'язаних із TGR Group — міжнародною мережею фірм, яка має представництва по всьому світу і допомагає обходити санкції на користь заможних росіян.

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Через TGR Group росіяни намагалися використовувати цифрові активи, включаючи забезпечені доларами США стейблкоїни (такі як Tether (USDT), для обходу санкцій та подальшого збагачення себе і Кремль.

До санкційного списку ввійшли:

Джордж Россі — громадянин України, який народився в Росії і який контролює групу компаній TGR,

громадянка Росії Олена Чиркінян,

громадянин Латвії Андрейс Браденс.

Мінфін США вважає, що Чиркінян безпосередньо підпорядковується Росії та приймає рішення в TGR Group. 2023 року вона брала участь у переказі коштів до Великої Британії для підтримки російського пропагандистського телеканалу RT. Браденс пов'язаний з кількома компаніями групи TGR — TGR Corporate Concierge і Pullman Global Solutions.

TGR Group використала інші компанії для підтримки своєї незаконної діяльності, зокрема Smart Group, яку очолює Катерина Жданова. США ввели проти неї санкції у 2023 році за відмивання сотень мільйонів доларів на користь росіян. Поширити

Жданова, за даними відомства, використала віртуальну валюту для великих транскордонних операцій. Зокрема у березні 2022 року вона допомогла російському клієнту приховати джерело свого багатства, перевівши 2,3 млн дол до Європи за допомогою відкриття обманним шляхом інвестиційного рахунку та купівлі нерухомості. Також один із російських олігархів звернувся до Жданової з проханням перевести від його імені до ОАЕ понад 100 млн дол.

До санкційного списку також потрапили росіяни Хаджимурат Магомедов і Микита Краснов, які допомагали Ждановій.

США ухвалили нові санкції проти банківського сектору РФ

Під санкції потрапив, зокрема, Газпромбанк та його шість іноземних дочірніх компаній. У мінфіні США зазначили, що цей банк є каналом, через який Росія закуповує військову техніку для ведення війни проти України.

Російський уряд також використовує Газпромбанк для виплат своїм солдатам, у тому числі бойових премій, а також для виплати компенсацій сім'ям російських солдатів, які загинули у жорстокій війні проти України. Поширити

Окрім Газпромбанку, під дію санкцій потрапили також: