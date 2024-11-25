Попри санкції. Росія продовжує перевалку нафти поблизу узбережжя Греції

Росія продовжує перевантажувати нафту з танкера на танкер біля берегів Греції навіть після того, як країна почала військово-морські навчання у спробі заблокувати цю діяльність.

Росія таємно перевантажує нафту поряд з узбережжям Греції

За даними аналітичної компанії Vortexa, біля островів Лесбос і Хіос в Егейському морі перевантажується близько 1 млн барелів дизельного палива, мазуту та інших нафтопродуктів на місяць.

Цей район став популярним уже після того, як грецький флот почав проводити навчання в Лаконській затоці, яка раніше була місцем № 1 для такої практики в Європі. Поширити

Різке збільшення кількості суден, що перевозять російські нафтопродукти в Європі і не тільки, викликало занепокоєння у екологів через питання щодо безпеки і страхування суден, які беруть участь у цих перевезеннях.

Ця практика, яка іноді здійснюється таємно, з вимкненими радіомаяками, допомагає приховувати походження нафти для обходу санкцій.

Зазначається, що перевалка нафти з судна на судно все ще відбувається поблизу Лаконської затоки, але зі значно меншими темпами після того, як Греція почала військово-морські навчання. Маневри не торкнулися однієї вузької ділянки води, і саме в цьому місці досі здійснюються перевантаження.

Також перевантаження стали регулярними біля італійського порту Аугуста з травня.

Чому зараз ідеальний час для нафтових санкцій проти РФ

За словами аналітика видання на ринку нафти Джуліана Лі, діючий механізм обмеження ціни на продаж російської нафти не призвів до скорочення доходів Росії.

Навіть за геополітичної напруженості на Близькому Сході, яка досягла найбільшого рівня за десятиліття, нафта марки Brent все ще коливається нижче 75 дол за барель і опустилася нижче 70 дол у вересні. Це на чверть менше, ніж було, коли було розроблено цінову межу.

Автори матеріалу підкреслюють, що санкції, які було введено проти окремих кораблів тіньового російського флоту за продаж нафти в обхід введенної стелі цін, виявились обмежено успішними.