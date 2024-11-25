Несмотря на санкции. Россия продолжает перевалку нефти у побережья Греции
Категория
Экономика
Дата публикации

Несмотря на санкции. Россия продолжает перевалку нефти у побережья Греции

Танкер
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Россия продолжает перегружать нефть с танкера на танкер у берегов Греции даже после того, как страна начала военно-морские учения в попытке заблокировать эту деятельность.

Главные тезисы

  • Перегрузка нефти у берегов Греции продолжается, несмотря на введенные санкции.
  • Экологи выражают беспокойство из-за безопасности и страхования судов, участвующих в перевозках.
  • Санкции против России не оказывают должного воздействия, и перегрузка нефти продолжается в Европе.
  • Нефтяные перегрузки выполняются тайно для обхода санкций, вызывая волну опасений и дискуссий.
  • Эффективность нефтяных санкций против РФ становится предметом все более актуальных обсуждений в контексте геополитики и колебаний цен на нефть.

Россия тайно перегружает нефть рядом с побережьем Греции

По данным аналитической компании Vortexa, у островов Лесбос и Хиос в Эгейском море перегружается около 1 млн баррелей дизельного топлива, мазута и других нефтепродуктов в месяц.

Этот район стал популярен уже после того, как греческий флот начал проводить учения в Лаконском заливе, который раньше был местом № 1 для такой практики в Европе.

Резкое увеличение количества судов, перевозящих российские нефтепродукты в Европе и не только, вызвало беспокойство у экологов из-за вопросов безопасности и страхования судов, участвующих в этих перевозках.

Эта практика, иногда осуществляемая тайно, с выключенными радиомаяками, помогает скрывать происхождение нефти для обхода санкций.

Отмечается, что перевалка нефти с судна на судно все еще происходит вблизи Лаконского залива, но с гораздо меньшими темпами после того, как Греция начала военно-морские учения. Маневры не затронули один узкий участок воды, и именно в этом месте до сих пор осуществляются перегрузки.

Также перегрузки стали регулярными у итальянского порта Аугуста с мая.

Почему сейчас идеальное время для нефтяных санкций против РФ

По словам аналитика издания на рынке нефти Джулиана Ли, действующий механизм ограничения цены на продажу российской нефти не привел к сокращению доходов России.

Даже при геополитической напряженности на Ближнем Востоке, достигшей наибольшего уровня за десятилетие, нефть марки Brent все еще колеблется ниже 75 долл. за баррель и опустилась ниже 70 долл. в сентябре.

Авторы материала подчеркивают, что санкции, введенные против отдельных кораблей теневого российского флота за продажу нефти в обход введенного потолка цен, оказались ограниченно успешными.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Кто помогал России создать теневой нефтяной флот ― расследование
Танкер теневого флота РФ
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Санкции не помешали России увеличить собственный теневой флот для перевозки нефти
Теневой флот РФ
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Теневой нефтяной флот РФ уже привел к разливу нефти по всему миру
Теневой флот РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?