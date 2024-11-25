Несмотря на санкции. Россия продолжает перевалку нефти у побережья Греции

Россия продолжает перегружать нефть с танкера на танкер у берегов Греции даже после того, как страна начала военно-морские учения в попытке заблокировать эту деятельность.
Главные тезисы
- Перегрузка нефти у берегов Греции продолжается, несмотря на введенные санкции.
- Экологи выражают беспокойство из-за безопасности и страхования судов, участвующих в перевозках.
- Санкции против России не оказывают должного воздействия, и перегрузка нефти продолжается в Европе.
- Нефтяные перегрузки выполняются тайно для обхода санкций, вызывая волну опасений и дискуссий.
- Эффективность нефтяных санкций против РФ становится предметом все более актуальных обсуждений в контексте геополитики и колебаний цен на нефть.
Россия тайно перегружает нефть рядом с побережьем Греции
По данным аналитической компании Vortexa, у островов Лесбос и Хиос в Эгейском море перегружается около 1 млн баррелей дизельного топлива, мазута и других нефтепродуктов в месяц.
Резкое увеличение количества судов, перевозящих российские нефтепродукты в Европе и не только, вызвало беспокойство у экологов из-за вопросов безопасности и страхования судов, участвующих в этих перевозках.
Эта практика, иногда осуществляемая тайно, с выключенными радиомаяками, помогает скрывать происхождение нефти для обхода санкций.
Отмечается, что перевалка нефти с судна на судно все еще происходит вблизи Лаконского залива, но с гораздо меньшими темпами после того, как Греция начала военно-морские учения. Маневры не затронули один узкий участок воды, и именно в этом месте до сих пор осуществляются перегрузки.
Также перегрузки стали регулярными у итальянского порта Аугуста с мая.
Почему сейчас идеальное время для нефтяных санкций против РФ
По словам аналитика издания на рынке нефти Джулиана Ли, действующий механизм ограничения цены на продажу российской нефти не привел к сокращению доходов России.
Даже при геополитической напряженности на Ближнем Востоке, достигшей наибольшего уровня за десятилетие, нефть марки Brent все еще колеблется ниже 75 долл. за баррель и опустилась ниже 70 долл. в сентябре.
Авторы материала подчеркивают, что санкции, введенные против отдельных кораблей теневого российского флота за продажу нефти в обход введенного потолка цен, оказались ограниченно успешными.
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