Несмотря на санкции. Россия продолжает перевалку нефти у побережья Греции

Россия продолжает перегружать нефть с танкера на танкер у берегов Греции даже после того, как страна начала военно-морские учения в попытке заблокировать эту деятельность.

Россия тайно перегружает нефть рядом с побережьем Греции

По данным аналитической компании Vortexa, у островов Лесбос и Хиос в Эгейском море перегружается около 1 млн баррелей дизельного топлива, мазута и других нефтепродуктов в месяц.

Этот район стал популярен уже после того, как греческий флот начал проводить учения в Лаконском заливе, который раньше был местом № 1 для такой практики в Европе. Поделиться

Резкое увеличение количества судов, перевозящих российские нефтепродукты в Европе и не только, вызвало беспокойство у экологов из-за вопросов безопасности и страхования судов, участвующих в этих перевозках.

Эта практика, иногда осуществляемая тайно, с выключенными радиомаяками, помогает скрывать происхождение нефти для обхода санкций.

Отмечается, что перевалка нефти с судна на судно все еще происходит вблизи Лаконского залива, но с гораздо меньшими темпами после того, как Греция начала военно-морские учения. Маневры не затронули один узкий участок воды, и именно в этом месте до сих пор осуществляются перегрузки.

Также перегрузки стали регулярными у итальянского порта Аугуста с мая.

Почему сейчас идеальное время для нефтяных санкций против РФ

По словам аналитика издания на рынке нефти Джулиана Ли, действующий механизм ограничения цены на продажу российской нефти не привел к сокращению доходов России.

Даже при геополитической напряженности на Ближнем Востоке, достигшей наибольшего уровня за десятилетие, нефть марки Brent все еще колеблется ниже 75 долл. за баррель и опустилась ниже 70 долл. в сентябре.

Авторы материала подчеркивают, что санкции, введенные против отдельных кораблей теневого российского флота за продажу нефти в обход введенного потолка цен, оказались ограниченно успешными.