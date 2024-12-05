Герасимов звонил главе армии США после удара РФ "Орешником" по Украине

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. Одной из тем обсуждения стал удар ракетой РФ "Орешник" по Украине.

О чем Герасимов говорил с Чарльзом Брауном

Как отмечает издание, разговор состоялся 27 ноября, спустя шесть дней после ракетного удара по городу Днепр.

Российский президент Владимир Путин назвал этот удар ответом на использование Украиной американских ракет ATACMS для поражения целей на территории РФ. В своем заявлении Путин также отметил, что Россия оставляет за собой право наносить удары по странам, поставляющим оружие Украине.

Герасимов во время беседы подчеркнул, что запуск ракеты "Орешник", баллистической ракеты средней дальности, был запланирован заранее и не связан с атаками на российскую территорию.

По данным ABC News, Герасимов инициировал этот звонок, чтобы предупредить о предстоящем испытании гиперзвуковых ракет в восточной части Средиземного моря. Он призвал американские военно-морские силы избегать пребывания в целевой зоне из соображений безопасности. Поделиться

Представитель генерала Брауна, капитан Джерил Дорси, сообщил, что по просьбе Герасимова американский генерал согласился не разглашать факт разговора до его завершения. Кроме того, стороны обсудили глобальные и региональные вопросы безопасности, в частности, ситуацию в Украине.

Российская ракета "Орешник". Что о ней известно

Что важно понимать, не только украинские, но и иностранные медиа пришли к выводу, что на самом деле "Орешник" не является принципиально новым оружием.

Согласно данным Минобороны США, фактически речь идет о ракете средней дальности, разработанной на базе межконтинентальной ракеты РС-26 "Рубеж".

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Главное управление разведки Украины 22 ноября сообщило, что "Орешник" — это кодовое название проекта ракеты "Кедр", разработанной на основе МБР "Ярс".

По словам начальника ГУР генерал-лейтенант Кирилла Буданова, разработка "Кедра" продолжается с 2018-2019 годов.

Согласно данным украинских разведчиков, подлетное время этой российской ракеты с момента запуска в Астраханской области до попадания в Днепр составило 15 минут.

Кроме того, отмечается, что на ракете было установлено шесть боевых частей: каждая оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории — более 11 Махов.

ГУР обращает внимание на то, что к разработке мобильного ракетного комплекса "Кедр" привлечены сразу несколько предприятий вражеского ВПК: