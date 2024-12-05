Герасимов телефонував главі армії США після удару РФ "Орєшником" по Україні

Начальник Генерального штабу Збройних сил РФ, генерал Валерій Герасимов, провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Однією з тем обговорення став удар ракетою РФ "Орєшнік" по Україні.
Головні тези:
- Герасимов телефонував главі армії США після удару ракетою “Орєшник” по Україні, розповідаючи про попередження майбутніх випробувань гіперзвукових ракет.
- Ракета “Орєшнік” за словами українських розвідників базується на проекті “Кедр”, розробленому з використанням МБР “Ярс”.
- Ракета має шість бойових частин з суббоєприпасами та досягає швидкості понад 11 Махів на кінцевій ділянці траєкторії.
- Телефонна розмова між генералом Герасимовим та генералом Брауном також включала обговорення глобальних та регіональних питань безпеки, зокрема ситуацію в Україні.
Про що Герасимов говорив з Чарльзом Брауном
Як зазначає видання, розмова відбулася 27 листопада, через шість днів після ракетного удару по місту Дніпро.
Російський президент Володимир Путін назвав цей удар відповіддю на використання Україною американських ракет ATACMS для ураження цілей на території РФ. У своїй заяві Путін також зазначив, що Росія залишає за собою право завдавати ударів по країнах, які постачають зброю Україні.
Герасимов під час бесіди наголосив, що запуск ракети "Орєшнік", яка є балістичною ракетою середньої дальності, був запланований заздалегідь і не пов’язаний з атаками на російську територію.
Представник генерала Брауна, капітан Джеріл Дорсі, повідомив, що на прохання Герасимова американський генерал погодився не розголошувати факт розмови до її завершення. Крім того, сторони обговорили глобальні й регіональні питання безпеки, зокрема ситуацію в Україні.
Російська ракета “Орєшнік”. Що про неї відомо
Що важливо розуміти, не лише українські, а й іноземні медіа дійшли висновку, що насправді "Орєшнік" не є принципово новою зброєю.
Згідно з даними Міноборони США, фактично йдеться про ракету середньої дальності, яку розробили на базі міжконтинентальної ракети РС-26 "Рубіж".
Головне управління розвідки України 22 листопада повідомило, що "Орєшнік" — це кодова назва проекту ракети "Кедр", розробленої на основі МБР "Ярс".
За словами начальника ГУР генерал-лейтенант Кирила Буданова, розробка "Кедра" триває з 2018-2019 років.
Згідно з даними українських розвідників, підльотний час цієї російської ракети з моменту запуску в Астраханській області до влучання в місті Дніпро склав 15 хвилин.
Окрім того, наголошується, що на ракеті було встановлено шість бойових частин: кожна — оснащена шістьма суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії — понад 11 Махів.
ГУР звертає увагу на те, що до розробки мобільного ракетного комплексу “Кєдр” залучені одразу кілька підприємств ворожого ВПК:
АТ “Корпорация “московский институт теплотехники” (м. Москва);
АТ “Федеральный научно-производственный центр “Титан-Баррикады”(м. Волгоград);
АТ “Головное особое конструкторское бюро “Прожектор” (м. Москва);
АТ “Концерн “Созвездие” (м. Воронєж);
АТ “Научно-производственное предприятие “Спецэнергомеханика” (м. Москва); ТОВ “Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии “Континент” (м. Москва).
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