Путін знову почав залякувати ударом ракетою "Орєшнік" по Україні

Російський диктатор Володимир Путін пригрозив новим ударом міжконтинентальною балістичною ракетою, яку називає "Орєшнік", по Україні. За його словами, ціллю може стати Київ.

Путін грозиться вдарити "Орєшніком" по "центрах ухвалення рішень у Києві"

Як зазначають росЗМІ, Путін заявив, що Генеральний штаб та Міністерство оборони Росії розглядають варіанти ударів по території України, зокрема по "центрах ухвалення рішень у Києві".

Під час виступу на сесії Ради колективної безпеки ОДКБ в Астані він зазначив, що у випадку масового застосування цих ракет їхній удар буде порівнянним із використанням ядерної зброї.

На думку військових та технічних фахівців, масоване групове застосування "Орєшників" створить ударну міць, яка дорівнює ядерній атаці, — заявив нелегітимний президент РФ Путін. Поширити

За його словами, Росія нібито вже розпочала серійне виробництво цієї ракети. Він також заявив, що температура уламків "Орєшніка" досягає 4 тисяч градусів, а все, що опиняється в епіцентрі вибуху, "перетворюється на пил".

Путін також заявив, що ракета нібито здатна знищувати навіть добре захищені та розташовані на великій глибині об'єкти.

Російська ракета “Орєшнік”. Що про неї відомо

Що важливо розуміти, не лише українські, а й іноземні медіа дійшли висновку, що насправді "Орєшнік" не є принципово новою зброєю.

Згідно з даними Міноборони США, фактично йдеться про ракету середньої дальності, яку розробили на базі міжконтинентальної ракети РС-26 "Рубіж".

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Головне управління розвідки України 22 листопада повідомило, що "Орєшнік" — це кодова назва проекту ракети "Кедр", розробленої на основі МБР "Ярс".

За словами начальника ГУР генерал-лейтенант Кирила Буданова, розробка "Кедра" триває з 2018-2019 років.

Згідно з даними українських розвідників, підльотний час цієї російської ракети з моменту запуску в Астраханській області до влучання в місті Дніпро склав 15 хвилин.

Окрім того, наголошується, що на ракеті було встановлено шість бойових частин: кожна — оснащена шістьма суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії — понад 11 Махів.

ГУР звертає увагу на те, що до розробки мобільного ракетного комплексу “Кєдр” залучені одразу кілька підприємств ворожого ВПК: