Скільки МБР "Кєдр" може бути на озброєнні армії РФ — відповідь ГУР

Росія може мати до десяти одиниць нової балістичної ракети "Кєдр" ("Орешнік"), якою вдарила по Дніпру у рамках її випробування. Про це повідомив заступник начальника ГУР МОУ Вадим Скібіцький у кулуарах експертної дискусії «Геноцидальні практики РФ в Україні: від Голодомору до російсько-української війни».

У ГУР порахували кількість російських МБР “Кєдр”

Якщо це дослідницько-бойове використання, то мінімум десять ракет буде. Для того, щоб запустити ракету в серійне виробництво, потрібно провести мінімум десять випробувань. Ми це бачили на "Булаві" морського базування, коли була половина успішних, а половина неуспішних пусків.

За словами Скібіцького, на місці прильоту балістичної ракети були знайдені її уламки і уламки телеметрії, яка використовується, щоб зняти всі параметри польоту ракети та всіх її систем.

Росія, використовуючи війну, зробила тестове дослідження нового ракетного комплексу в бойових умовах. Це дослідницько-бойове використання. Вадим Скібіцький Заступник начальника ГУР

Скібіцький розповів, що РФ у 2018-2019 роках розпочала нову дослідницько-конструкторську роботу, яка називалася «Кєдр РВ». Ця робота була спрямована на розробку ракетного комплексу на заміну РС 24 «Ярс» — ракети, яка була на озброєнні ще Радянського Союзу і зараз стоїть на бойовому чергуванні у РФ.

Перше випробування цієї ракети було здійснене у червні 2021 року з космодрому «Плесецьк».

Розробка ракетного комплексу «Кєдр» здійснювалася на основі ракетного комплексу «Рубєж», однак, за словами Скібіцького, у росіян «щось пішло не так», і з 2017 року вони припинили цю розробку. Натомість РФ відкрила нову дослідницько-конструкторську розробку, яку назвала «Орєшнік».

Це, по суті, складова частина "Кєдра", тому що "Кєдр" передбачав створення нової ракети на заміну "Ярсу" як шахтного, так і мобільного базування. А наша оцінка, що робота "Орєшніка" передбачала створення мобільного порту, який би не привʼязувався до шахти. Поширити

По роботі "Орєшнік", то вона (програма — ред.) повинна була бути завершена у жовтні 2024 року. Таким чином, пуск ракети у рамках програми "Орєшнік" — це однозначно ми розуміємо, що це "Кєдр", — зазначив Скібіцький, припустивши, що ракету «Ярс» удосконалили під застосування на середню дальність.

Вони провели випробування у жовтні 2023 року на Капустіному Ярі, вони провели випробування у червні 2024 року, і уже за результатами ми маємо дослідницько-бойове випробовування по нашій території.

Скібіцький уточнив, що нова російська балістична ракета має шість блоків, що дозволяє «покривати» нею всю Європу.

МБР “Рубеж”

Як Путін прокоментував удар МБР по Дніпру

Країна-агресорка РФ ударила по території України 21 листопада балістичною ракетою “Орєшнік”, це було її випробування.

З такою заявою виступив нелегітимний президент Росії Володимир Путін під час звернення до росіян.

Як стверджує Путін, Росія нібито завдала комбінованого удару по оборонному об'єкту України у відповідь на удари американською і британською зброєю по РФ.

У бойових умовах було проведено випробування російської новітньої ракетної системи середньої дальності. У цьому випадку з без'ядерним спорядженням ракети. Поширити

На цьому тлі США заявили, що посилення терору з боку РФ не зможе зупинити підтримку України з боку її союзників.