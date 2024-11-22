Скільки МБР "Кєдр" може бути на озброєнні армії РФ — відповідь ГУР

Росія може мати до десяти одиниць нової балістичної ракети "Кєдр" ("Орешнік"), якою вдарила по Дніпру у рамках її випробування. Про це повідомив заступник начальника ГУР МОУ Вадим Скібіцький у кулуарах експертної дискусії «Геноцидальні практики РФ в Україні: від Голодомору до російсько-української війни».
Головні тези:
- Росія може мати до десяти одиниць нової балістичної ракети "Кєдр" на озброєнні.
- Розробка "Кєдра" здійснювалася на основі ракетного комплексу "Рубєж".
- Удар по Дніпру був випробуванням ракети "Орєшнік", що є складовою частиною програми "Кєдр".
- Російська балістична ракета має шість блоків і може "покрити" всю Європу.
У ГУР порахували кількість російських МБР “Кєдр”
Якщо це дослідницько-бойове використання, то мінімум десять ракет буде. Для того, щоб запустити ракету в серійне виробництво, потрібно провести мінімум десять випробувань. Ми це бачили на "Булаві" морського базування, коли була половина успішних, а половина неуспішних пусків.
За словами Скібіцького, на місці прильоту балістичної ракети були знайдені її уламки і уламки телеметрії, яка використовується, щоб зняти всі параметри польоту ракети та всіх її систем.
Скібіцький розповів, що РФ у 2018-2019 роках розпочала нову дослідницько-конструкторську роботу, яка називалася «Кєдр РВ». Ця робота була спрямована на розробку ракетного комплексу на заміну РС 24 «Ярс» — ракети, яка була на озброєнні ще Радянського Союзу і зараз стоїть на бойовому чергуванні у РФ.
Перше випробування цієї ракети було здійснене у червні 2021 року з космодрому «Плесецьк».
Розробка ракетного комплексу «Кєдр» здійснювалася на основі ракетного комплексу «Рубєж», однак, за словами Скібіцького, у росіян «щось пішло не так», і з 2017 року вони припинили цю розробку. Натомість РФ відкрила нову дослідницько-конструкторську розробку, яку назвала «Орєшнік».
По роботі "Орєшнік", то вона (програма — ред.) повинна була бути завершена у жовтні 2024 року. Таким чином, пуск ракети у рамках програми "Орєшнік" — це однозначно ми розуміємо, що це "Кєдр", — зазначив Скібіцький, припустивши, що ракету «Ярс» удосконалили під застосування на середню дальність.
Вони провели випробування у жовтні 2023 року на Капустіному Ярі, вони провели випробування у червні 2024 року, і уже за результатами ми маємо дослідницько-бойове випробовування по нашій території.
Скібіцький уточнив, що нова російська балістична ракета має шість блоків, що дозволяє «покривати» нею всю Європу.
Як Путін прокоментував удар МБР по Дніпру
Країна-агресорка РФ ударила по території України 21 листопада балістичною ракетою “Орєшнік”, це було її випробування.
З такою заявою виступив нелегітимний президент Росії Володимир Путін під час звернення до росіян.
Як стверджує Путін, Росія нібито завдала комбінованого удару по оборонному об'єкту України у відповідь на удари американською і британською зброєю по РФ.
На цьому тлі США заявили, що посилення терору з боку РФ не зможе зупинити підтримку України з боку її союзників.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-