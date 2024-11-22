Сколько МБР "Кедр" может быть на вооружении армии РФ — ответ ГУР
Категория
Мир
Дата публикации

Сколько МБР "Кедр" может быть на вооружении армии РФ — ответ ГУР

Кедр
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Источник:  Укринформ

Россия может иметь до десяти единиц новой баллистической ракеты "Кедр" ("Орешник"), ударившей по Днепру в рамках ее испытания. Об этом сообщил заместитель начальника ГУР МОУ Вадим Скибицкий в кулуарах экспертной дискуссии "Геноцидальные практики РФ в Украине: от Голодомора до российско-украинской войны".

Главные тезисы

  • Россия может иметь до десяти единиц новой баллистической ракеты “Кедр” на вооружении, которая способна “покрыть” всю Европу.
  • Комбинированный удар по территории Украины позволил России провести исследовательско-боевое использование нового ракетного комплекса в реальных боевых условиях.
  • Использование ракеты “Орешник” является одним из этапов новой исследовательско-конструкторской работы, предполагающей замену устаревших систем вооружения.

У ГУР посчитали количество российских МБР "Кедр"

Если это исследовательско-боевое использование, то минимум десять ракет будет. Для того чтобы запустить ракету в серийное производство, нужно провести минимум десять испытаний. Мы видели это на "Булаве" морского базирования, когда была половина успешных, а половина неуспешных пусков.

По словам Скибицкого, на месте прилета баллистической ракеты были найдены ее обломки и используемые обломки телеметрии, чтобы снять все параметры полета ракеты и всех ее систем.

Россия, используя войну, провела тестовое исследование нового ракетного комплекса в боевых условиях. Это исследовательско-боевое использование.

Вадим Скибицкий

Вадим Скибицкий

Заместитель начальника ГУР

Скибицкий рассказал, что РФ в 2018-2019 годах приступила к новой исследовательско-конструкторской работе, которая называлась «Кедр РО». Эта работа была направлена на разработку ракетного комплекса взамен РС 24 «Ярс» — ракеты, которая была на вооружении еще Советского Союза и сейчас стоит на боевом дежурстве в РФ.

Первое испытание этой ракеты было проведено в июне 2021 года по космодрому «Плесецк».

Разработка ракетного комплекса "Кедр" осуществлялась на основе ракетного комплекса "Рубеж", однако, по словам Скибицкого, у россиян "что-то пошло не так", и с 2017 года они прекратили эту разработку. РФ открыла новую исследовательско-конструкторскую разработку, которую назвала «Орешник».

Это, по сути, составная часть "Кедра", потому что "Кедр" предполагал создание новой ракеты взамен "Ярса" как шахтного, так и мобильного базирования. А наша оценка, что работа "Орешника" предполагала создание мобильного порта, который не привязывался бы к шахте.

По работе "Орешник", она (программа — ред.) должна была быть завершена в октябре 2024 года. Таким образом, пуск ракеты в рамках программы "Орешник" — это однозначно мы понимаем, что это "Кедр", — отметил Скибицкий, допустив, что ракету "Ярс" усовершенствовали под применение на среднюю дальность.

Они провели испытания в октябре 2023 года на Капустином Яру, они провели испытания в июне 2024 года, и уже по результатам мы имеем исследовательско-боевое испытание по нашей территории.

Скибицкий уточнил, что у новой российской баллистической ракеты есть шесть блоков, что позволяет «покрывать» ею всю Европу.

МБР "Рубеж"

Как Путин прокомментировал удар МБР по Днепру

Страна-агрессор РФ ударила по территории Украины 21 ноября баллистической ракетой "Орешник", это было ее испытание.

С таким заявлением выступил нелегитимный президент России Владимир Путин во время обращения к россиянам.

Как утверждает Путин, Россия якобы нанесла комбинированный удар по оборонному объекту Украины в ответ на удары американским и британским оружием по РФ.

В боевых условиях были проведены испытания российской новейшей ракетной системы средней дальности. В этом случае с безъядерным снаряжением ракеты.

На этом фоне США заявили, что ужесточение террора со стороны РФ не сможет остановить поддержку Украины со стороны ее союзников.

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