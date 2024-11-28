Путин снова начал запугивать ударом ракетой "Орешник" по Украине
Категория
Мир
Дата публикации

Путин снова начал запугивать ударом ракетой "Орешник" по Украине

Путин снова начал запугивать ударом ракетой "Орешник" по Украине
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Источник:  online.ua

Российский диктатор Владимир Путин пригрозил новым ударом межконтинентальной баллистической ракетой, которую называет "Орешник", по Украине. По его словам, целью может стать Киев.

Главные тезисы

  • Путин готовится к потенциальному удару по Украине ракетой Орешник, которую считает близкой к ядерному оружию.
  • Ракета Орешник является модернизированной версией российской ракеты средней дальности, разработанной на базе ранее существующих военных технологий.
  • В разведке Украины указывают, что ракета "Орешник" обладает большой скоростью и способностью поражать объекты на значительной глубине.

Путин грозится ударить "Орешником" по "центрам принятия решений в Киеве"

Как отмечают росСМИ, Путин заявил, что Генеральный штаб и Министерство обороны России рассматривают варианты ударов по территории Украины, в частности, по "центрам принятия решений в Киеве".

Выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане, он отметил, что в случае массового применения этих ракет их удар будет сравним с использованием ядерного оружия.

По мнению военных и технических специалистов, массированное групповое применение "Орешников" создаст ударную мощь, равную ядерной атаке, - заявил нелегитимный президент РФ Путин.

По его словам, Россия уже якобы начала серийное производство этой ракеты. Он также заявил, что температура обломков "Орешника" достигает 4 тысяч градусов, а все, что оказывается в эпицентре взрыва, "превращается в пыль".

Путин также заявил, что ракета вроде бы способна уничтожать даже хорошо защищенные и расположенные на большой глубине объекты.

Российская ракета "Орешник". Что о ней известно

Что важно понимать, не только украинские, но и иностранные медиа пришли к выводу, что на самом деле "Орешник" не является принципиально новым оружием.

Согласно данным Минобороны США, фактически речь идет о ракете средней дальности, разработанной на базе межконтинентальной ракеты РС-26 "Рубеж".

Фото — открытые источники

Главное управление разведки Украины 22 ноября сообщило, что "Орешник" - это кодовое название проекта ракеты "Кедр", разработанной на основе МБР "Ярс".

По словам начальника ГУР генерал-лейтенант Кирилла Буданова, разработка "Кедра" продолжается с 2018-2019 годов.

Согласно данным украинских разведчиков, подлетное время этой российской ракеты с момента запуска в Астраханской области до попадания в Днепр составило 15 минут.

Кроме того, отмечается, что на ракете было установлено шесть боевых частей: каждая оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории – более 11 Махов.

ГУР обращает внимание на то, что к разработке мобильного ракетного комплекса "Кедр" привлечены сразу несколько предприятий вражеского ВПК:

  • АО "Корпорация "московский институт теплотехники" (г. Москва);

  • АО "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады"(г. Волгоград);

  • АО “Главное особое конструкторское бюро “Прожектор” (г. Москва);

  • АО “Концерн “Созвездие” (г. Воронеж);

  • АО “Научно-производственное предприятие “Спецэнергомеханика” (г. Москва);

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