Российский диктатор Владимир Путин пригрозил новым ударом межконтинентальной баллистической ракетой, которую называет "Орешник", по Украине. По его словам, целью может стать Киев.

Путин грозится ударить "Орешником" по "центрам принятия решений в Киеве"

Как отмечают росСМИ, Путин заявил, что Генеральный штаб и Министерство обороны России рассматривают варианты ударов по территории Украины, в частности, по "центрам принятия решений в Киеве".

Выступая на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане, он отметил, что в случае массового применения этих ракет их удар будет сравним с использованием ядерного оружия.

По мнению военных и технических специалистов, массированное групповое применение "Орешников" создаст ударную мощь, равную ядерной атаке, - заявил нелегитимный президент РФ Путин. Поделиться

По его словам, Россия уже якобы начала серийное производство этой ракеты. Он также заявил, что температура обломков "Орешника" достигает 4 тысяч градусов, а все, что оказывается в эпицентре взрыва, "превращается в пыль".

Путин также заявил, что ракета вроде бы способна уничтожать даже хорошо защищенные и расположенные на большой глубине объекты.

Российская ракета "Орешник". Что о ней известно

Что важно понимать, не только украинские, но и иностранные медиа пришли к выводу, что на самом деле "Орешник" не является принципиально новым оружием.

Согласно данным Минобороны США, фактически речь идет о ракете средней дальности, разработанной на базе межконтинентальной ракеты РС-26 "Рубеж".

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Главное управление разведки Украины 22 ноября сообщило, что "Орешник" - это кодовое название проекта ракеты "Кедр", разработанной на основе МБР "Ярс".

По словам начальника ГУР генерал-лейтенант Кирилла Буданова, разработка "Кедра" продолжается с 2018-2019 годов.

Согласно данным украинских разведчиков, подлетное время этой российской ракеты с момента запуска в Астраханской области до попадания в Днепр составило 15 минут.

Кроме того, отмечается, что на ракете было установлено шесть боевых частей: каждая оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории – более 11 Махов.

ГУР обращает внимание на то, что к разработке мобильного ракетного комплекса "Кедр" привлечены сразу несколько предприятий вражеского ВПК: