Путин сдает режим Асада. Почему Кремль принял такое решение
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Путин сдает режим Асада. Почему Кремль принял такое решение

Путин
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Источник:  online.ua

Российский диктатор Владимир Путин проинформировал сирийского диктатора Башара Асада о том, что не намерен существенно вмешиваться в происходящее в его стране.

Главные тезисы

  • Путин отказался спасать режим Асада от повстанцев в Сирии.
  • Асаду сообщено, что российское вмешательство будет ограничено, поскольку у Москвы другие приоритеты.
  • В России началась паника из-за обострения ситуации в Сирии, где повстанцы взяли под контроль много населенных пунктов.

Путин принял неожиданное решение касательно Сирии

Нелегитимный президент РФ не скрывает от Башара Асада, что не спасет его режим от повстанцев.

Как известно, последние стремительно наступают и всего лишь за несколько недель смогли захватить несколько крупных городов.

Редакция издания Sky News Arabia со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что Асада проинформировали, что вмешательство России если и будет, то ограничено, поскольку у Москвы сейчас "другие приоритеты".

У Москвы нет плана спасения Асада, режим которого едва не упал в 2011 году и продержался последние 9 лет благодаря российской армии. Этот план вряд ли появится, говорит источник Bloomberg, учитывая, что армия Асада отступает и сдает один город за другим, — пишут журналисты.

Фото: скриншот

Как в России реагируют на события в Сирии

В стране-агрессорке почти сразу началась паника после того, как в Сирии снова вспыхнуло восстание после 4 лет относительного затишья.

Что важно понимать, фактически стартовал новый этап гражданской войны.

30 ноября повстанцы взяли под свой контроль один из самых больших городов — Алеппо.

На такое неожиданное развитие событий одним из первых отреагировал спикер Кремля Дмитрий Песков, однако его заявление было сдержанным.

Конечно, это посягательство на суверенитет Сирии в этом регионе, — солгал представитель Путина.

Он также добавил, что официальная Москва выступает за то, чтобы "власти Сирии быстрее навели порядок" в регионе.

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