Российский диктатор Владимир Путин проинформировал сирийского диктатора Башара Асада о том, что не намерен существенно вмешиваться в происходящее в его стране.

Путин принял неожиданное решение касательно Сирии

Нелегитимный президент РФ не скрывает от Башара Асада, что не спасет его режим от повстанцев.

Как известно, последние стремительно наступают и всего лишь за несколько недель смогли захватить несколько крупных городов.

Редакция издания Sky News Arabia со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что Асада проинформировали, что вмешательство России если и будет, то ограничено, поскольку у Москвы сейчас "другие приоритеты".

У Москвы нет плана спасения Асада, режим которого едва не упал в 2011 году и продержался последние 9 лет благодаря российской армии. Этот план вряд ли появится, говорит источник Bloomberg, учитывая, что армия Асада отступает и сдает один город за другим, — пишут журналисты. Поделиться

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Как в России реагируют на события в Сирии

В стране-агрессорке почти сразу началась паника после того, как в Сирии снова вспыхнуло восстание после 4 лет относительного затишья.

Что важно понимать, фактически стартовал новый этап гражданской войны.

30 ноября повстанцы взяли под свой контроль один из самых больших городов — Алеппо.

На такое неожиданное развитие событий одним из первых отреагировал спикер Кремля Дмитрий Песков, однако его заявление было сдержанным.

Конечно, это посягательство на суверенитет Сирии в этом регионе, — солгал представитель Путина. Поделиться

Он также добавил, что официальная Москва выступает за то, чтобы "власти Сирии быстрее навели порядок" в регионе.