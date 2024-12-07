Зеленский встретился с Трампом и Макроном в Елисейском дворце — первые подробности

Президент Украины Владимир Зеленский встретился 7 декабря с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Макрона: что известно

Зеленский и Трамп приехали сегодня в Париж на торжества по случаю открытия восстановленного Собора Парижской Богоматери.

Сначала в Елисейский дворец на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном приехал Трамп. После этого стало известно, что к ним присоединится президент Украины.

К слову, по прибытии в Елисейский дворец Трамп заявлял, что "мир сходит с ума" и это он сегодня хочет обсудить.

Позже Зеленский встретился с обоими президентами, трехсторонняя встреча продолжалась 35 минут.

Хорошая, продуктивная встреча с Президентом Трампом и Президентом Макроном. Президент Трамп, как всегда, настроен решительно. Спасибо за это. Также благодарю Президента Макрона за организацию этой встречи в Париже. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент сообщил, что общался с Трампом и Макроном “о наших людях, ситуации на поле боя и справедливом мире для Украины. Мы все хотим завершить эту войну как можно быстрее и справедливее”.

И добавил, что мир благодаря силе возможен.

Хороша, продуктивна зустріч із Президентом Трампом і Президентом Макроном.



Президент Трамп, як і завжди, налаштований рішучо. Дякую за це.



Також дякую Президенту Макрону за організацію цієї зустрічі в Парижі.



Спілкувалися про наших людей, ситуацію на полі бою та справедливий… pic.twitter.com/G9TIffjKBC — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 7, 2024

Зеленский встретился с Зурабишвили в Париже

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина остается на стороне грузинского народа и отстаивающего демократического выбора. Об этом он сказал на встрече с президентом Грузии Саломе Зурабишвили в Париже.

Мы остаемся вместе с грузинским народом и верим в ваше европейское будущее — членство в ЕС и НАТО. Мы внимательно следим за всем происходящим. Независимый грузинский народ показывает, что хочет двигаться от России, — отметил Зеленский, добавив, что партнерство в будущем сделает оба государства сильнее. Поделиться

В свою очередь Саломе Зурабишвили поблагодарила главу Украинского государства за поддержку и сказала, что такая позиция Украины вдохновляет грузин на дальнейшее сопротивление.