Зеленский встретился с Трампом и Макроном в Елисейском дворце — первые подробности

Президент Украины Владимир Зеленский встретился 7 декабря с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский встретился с президентами США и Франции в Париже, обсуждая вопросы справедливого мира для Украины.
- Трехсторонняя встреча в Елисейском дворце продолжалась 35 минут, где Зеленский отметил производительность и настройку на действия обоих лидеров.
- Президент Украины подчеркнул важность завершения войны быстро и справедливо, веря в мир с позиции силы.
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Макрона: что известно
Зеленский и Трамп приехали сегодня в Париж на торжества по случаю открытия восстановленного Собора Парижской Богоматери.
Сначала в Елисейский дворец на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном приехал Трамп. После этого стало известно, что к ним присоединится президент Украины.
К слову, по прибытии в Елисейский дворец Трамп заявлял, что "мир сходит с ума" и это он сегодня хочет обсудить.
Позже Зеленский встретился с обоими президентами, трехсторонняя встреча продолжалась 35 минут.
Президент сообщил, что общался с Трампом и Макроном “о наших людях, ситуации на поле боя и справедливом мире для Украины. Мы все хотим завершить эту войну как можно быстрее и справедливее”.
И добавил, что мир благодаря силе возможен.
Хороша, продуктивна зустріч із Президентом Трампом і Президентом Макроном.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 7, 2024
Президент Трамп, як і завжди, налаштований рішучо. Дякую за це.
Також дякую Президенту Макрону за організацію цієї зустрічі в Парижі.
Спілкувалися про наших людей, ситуацію на полі бою та справедливий… pic.twitter.com/G9TIffjKBC
Зеленский встретился с Зурабишвили в Париже
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина остается на стороне грузинского народа и отстаивающего демократического выбора. Об этом он сказал на встрече с президентом Грузии Саломе Зурабишвили в Париже.
В свою очередь Саломе Зурабишвили поблагодарила главу Украинского государства за поддержку и сказала, что такая позиция Украины вдохновляет грузин на дальнейшее сопротивление.
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