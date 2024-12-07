Зеленский встретился с президенткой Грузии Зурабишвили в Париже — что обсуждали

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина остается на стороне грузинского народа и отстаивающего демократического выбора. Об этом он сказал на встрече с президентом Грузии Саломе Зурабишвили в Париже.

Зеленский встретился с Зурабишвили в Париже

Мы остаемся вместе с грузинским народом и верим в ваше европейское будущее — членство в ЕС и НАТО. Мы внимательно следим за происходящим. Независимый грузинский народ хочет двигаться прочь от России, — сказал Зеленский и добавил, что в будущем партнерство сделает оба государства сильнее. Поделиться

В свою очередь Саломе Зурабишвили поблагодарила главу Украинского государства за поддержку и сказала, что такая позиция Украины вдохновляет грузин на дальнейшее сопротивление.

Позже в субботу украинского лидера примет президент Франции Эммануэль Макрон в Елисейском дворце. Перед этим Макрон встретится с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

Главы государств и правительств около 40 стран прибыли в Париж на церемонию открытия собора Парижской Богоматери после пожара, произошедшего здесь 5 лет назад.

Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Париж в субботу, в течение дня проведет ряд двусторонних встреч. В частности, уже состоялся его разговор с федеральным канцлером Австрийской Республики Карлом Негаммером. Поделиться

Зеленский и Трамп уже в Париже

Согласно данным журналистов, самолет президент Украины приземлился в столице Франции в полдень.

В эту субботу, 7 декабря, с 16:00 до 17:00 главу украинского государства в Елисейском дворце примет президент Франции Эммануэль Макрон, — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в этот же день в Париже находится избранный глава Белого дома Дональд Трамп.