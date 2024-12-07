Зеленский встретился с президенткой Грузии Зурабишвили в Париже — что обсуждали

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина остается на стороне грузинского народа и отстаивающего демократического выбора. Об этом он сказал на встрече с президентом Грузии Саломе Зурабишвили в Париже.
Главные тезисы
- На встрече в Париже президенты Зеленский и Зурабишвили обсудили поддержку Украины во вступлении в ЕС и НАТО.
- Зеленский поддерживает демократический выбор грузинского народа и их стремление к европейскому будущему.
- Позиция Украины усиливает межгосударственное партнерство и вдохновляет других на сопротивление агрессии.
Зеленский встретился с Зурабишвили в Париже
В свою очередь Саломе Зурабишвили поблагодарила главу Украинского государства за поддержку и сказала, что такая позиция Украины вдохновляет грузин на дальнейшее сопротивление.
Позже в субботу украинского лидера примет президент Франции Эммануэль Макрон в Елисейском дворце. Перед этим Макрон встретится с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.
Главы государств и правительств около 40 стран прибыли в Париж на церемонию открытия собора Парижской Богоматери после пожара, произошедшего здесь 5 лет назад.
Зеленский и Трамп уже в Париже
Согласно данным журналистов, самолет президент Украины приземлился в столице Франции в полдень.
В эту субботу, 7 декабря, с 16:00 до 17:00 главу украинского государства в Елисейском дворце примет президент Франции Эммануэль Макрон, — говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что в этот же день в Париже находится избранный глава Белого дома Дональд Трамп.
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