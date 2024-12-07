Зеленський зустрівся з президенткою Грузії Зурабішвілі у Парижі — що обговорювали

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна залишається на боці грузинського народу та демократичного вибору, який той відстоює. Про це він сказав на зустрічі з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі в Парижі.

Зеленський зустрівся з Зурабішвілі у Парижі

Ми залишаємось разом із грузинським народом та віримо у ваше європейське майбутнє — членство в ЄС та НАТО. Ми уважно стежимо за всім, що відбувається. Незалежний грузинський народ показує, що хоче рухатись від Росії, — зазначив Зеленський, додавши, що партнерство в майбутньому зробить обидві держави сильнішими. Поширити

Своєю чергою Саломе Зурабішвілі подякувала главі Української держави за підтримку та сказала, що така позиція України надихає грузинів на подальший спротив.

Пізніше в суботу українського лідера прийматиме президент Франції Еммануель Макрон у Єлисейському палаці. Перед цим Макрон зустрінеться там з новообраним президентом США Дональдом Трампом.

Глави держав та урядів близько 40 країн прибули до Парижа на церемонію відкриття собору Паризької Богоматері після пожежі, яка сталася тут 5 років тому.

Президент України Володимир Зеленський, який прибув до Парижа в суботу, упродовж дня проведе низку двосторонніх зустрічей. Зокрема вже відбулась його розмова з федеральним канцлером Австрійської Республіки Карлом Негаммером. Поширити

Зеленський і Трамп уже в Парижі

Згідно з даними журналістів, літак президент України приземлився у столиці Франції опівдні.

Цієї суботи, 7 грудня, з 16:00 до 17:00 главу української держави в Єлисейському палаці прийме президент Франції Емануель Макрон, — йдеться в повідомленні.

Окрім того, наголошується, що цього ж у дня Парижі перебуває обраний глава Білого дому Дональд Трамп.