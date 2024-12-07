Зеленський зустрівся з президенткою Грузії Зурабішвілі у Парижі — що обговорювали

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна залишається на боці грузинського народу та демократичного вибору, який той відстоює. Про це він сказав на зустрічі з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі в Парижі.
Головні тези:
- Президент України Володимир Зеленський висловив підтримку грузинському народу та його вибору на зустрічі з президенткою Грузії у Парижі.
- Зеленський та Зурабішвілі обговорили підтримку України у вступі до ЄС та НАТО, визнання незалежності грузинського народу.
- Позиція України засилює міждержавне партнерство та надихає інших на подальший спротив агресії.
Зеленський зустрівся з Зурабішвілі у Парижі
Своєю чергою Саломе Зурабішвілі подякувала главі Української держави за підтримку та сказала, що така позиція України надихає грузинів на подальший спротив.
Пізніше в суботу українського лідера прийматиме президент Франції Еммануель Макрон у Єлисейському палаці. Перед цим Макрон зустрінеться там з новообраним президентом США Дональдом Трампом.
Глави держав та урядів близько 40 країн прибули до Парижа на церемонію відкриття собору Паризької Богоматері після пожежі, яка сталася тут 5 років тому.
Зеленський і Трамп уже в Парижі
Згідно з даними журналістів, літак президент України приземлився у столиці Франції опівдні.
Цієї суботи, 7 грудня, з 16:00 до 17:00 главу української держави в Єлисейському палаці прийме президент Франції Емануель Макрон, — йдеться в повідомленні.
Окрім того, наголошується, що цього ж у дня Парижі перебуває обраний глава Білого дому Дональд Трамп.
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