Зеленський зустрівся з Трампом і Макроном в Єлисейському палаці — перші подробиці
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Зеленський зустрівся з Трампом і Макроном в Єлисейському палаці — перші подробиці

Володимир Зеленський
Зустріч
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Президент України Володимир Зеленський зустрівся 7 грудня з новообраним президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Емануелем Макроном у Парижі. 

Головні тези:

  • Український президент Володимир Зеленський провів зустріч з новообраним президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Емануелем Макроном в Єлисейському палаці у Парижі.
  • Під час зустрічі обговорювалися питання щодо ситуації на полі бою та справедливого миру для України.
  • Зеленський висловив позитивні відгуки про президента Трампа і Макрона, підкресливши продуктивність та налаштування на рішучі дії обох лідерів.

Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і Макрона: що відомо

Зеленський та Трамп приїхали сьогодні в Париж на урочистості з нагоди відкриття відновленого Собору Паризької Богоматері.

Спочатку до Єлисейського палацу на зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном приїхав Трамп. Після цього стало відомо, що до них приєднається український президент.

До слова, після прибуття в Єлисейський палац Трамп заявляв, що "світ божеволіє" і це він сьогодні хоче обговорити.

Пізніше Зеленський зустрівся з обома президентами, тристороння зустріч тривала 35 хвилин.

Хороша, продуктивна зустріч із Президентом Трампом і Президентом Макроном. Президент Трамп, як і завжди, налаштований рішучо. Дякую за це. Також дякую Президенту Макрону за організацію цієї зустрічі в Парижі.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Президент повідомив, що спілкувався з Трампом і Макроном “про наших людей, ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо”.

І додав, що мир завдяки силі можливий.

Зеленський зустрівся з Зурабішвілі у Парижі

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна залишається на боці грузинського народу та демократичного вибору, який той відстоює. Про це він сказав на зустрічі з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі в Парижі.

Ми залишаємось разом із грузинським народом та віримо у ваше європейське майбутнє — членство в ЄС та НАТО. Ми уважно стежимо за всім, що відбувається. Незалежний грузинський народ показує, що хоче рухатись від Росії, — зазначив Зеленський, додавши, що партнерство в майбутньому зробить обидві держави сильнішими.

Своєю чергою Саломе Зурабішвілі подякувала главі Української держави за підтримку та сказала, що така позиція України надихає грузинів на подальший спротив.

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