Зеленський зустрівся з Трампом і Макроном в Єлисейському палаці — перші подробиці

Президент України Володимир Зеленський зустрівся 7 грудня з новообраним президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Емануелем Макроном у Парижі.
Головні тези:
- Український президент Володимир Зеленський провів зустріч з новообраним президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Емануелем Макроном в Єлисейському палаці у Парижі.
- Під час зустрічі обговорювалися питання щодо ситуації на полі бою та справедливого миру для України.
- Зеленський висловив позитивні відгуки про президента Трампа і Макрона, підкресливши продуктивність та налаштування на рішучі дії обох лідерів.
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і Макрона: що відомо
Зеленський та Трамп приїхали сьогодні в Париж на урочистості з нагоди відкриття відновленого Собору Паризької Богоматері.
Спочатку до Єлисейського палацу на зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном приїхав Трамп. Після цього стало відомо, що до них приєднається український президент.
До слова, після прибуття в Єлисейський палац Трамп заявляв, що "світ божеволіє" і це він сьогодні хоче обговорити.
Пізніше Зеленський зустрівся з обома президентами, тристороння зустріч тривала 35 хвилин.
Президент повідомив, що спілкувався з Трампом і Макроном “про наших людей, ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо”.
І додав, що мир завдяки силі можливий.
Хороша, продуктивна зустріч із Президентом Трампом і Президентом Макроном.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 7, 2024
Президент Трамп, як і завжди, налаштований рішучо. Дякую за це.
Також дякую Президенту Макрону за організацію цієї зустрічі в Парижі.
Спілкувалися про наших людей, ситуацію на полі бою та справедливий… pic.twitter.com/G9TIffjKBC
Зеленський зустрівся з Зурабішвілі у Парижі
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна залишається на боці грузинського народу та демократичного вибору, який той відстоює. Про це він сказав на зустрічі з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі в Парижі.
Своєю чергою Саломе Зурабішвілі подякувала главі Української держави за підтримку та сказала, що така позиція України надихає грузинів на подальший спротив.
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