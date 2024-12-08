Завдяки кому Зеленський зустрівся з Трампом — дані ЗМІ

Французький лідер Еммануель Макрон зробив все можливе, що переконати нового президента США Дональда Трампа провести зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським.
Головні тези:
- Еммануель Макрон допоміг Володимиру Зеленському зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.
- Зустріч між Трампом та Зеленським відбулася в Парижі під час візиту президента США на відкриття собору Паризької Богоматері.
- Президент України розповів, про що вдалося домовитися під час зустрічі.
Макрон організував зустріч Зеленського і Трампа
На це глава республіки витратив кілька останніх днів.
Президент Франції запланував, щоб Дональд Трамп в межах візиту в Париж на відкриття собору Паризької Богоматері провів спільну зустріч із Володимиром Зеленським.
За словами одного з інсайдерів, спочатку новий очільник Білого дому не погоджувався на зустріч, однак Макрон все-таки зміг його вмовити.
Ще одне анонімне джерело повідомило журналістам, що бесіда Трампа та Зеленського тривала 45 хвилин і була "хорошою і плідною".
Що також важливо розуміти, фінальне рішення про проведення тристоронньої зустрічі було ухвалене незадовго до неї.
Як Зеленський прокоментував перемовини з Трампом і Макроном
За словами українського лідера, зустріч була "хорошою і продуктивною".
Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що вони встигли обговорити ситуацію на місцях і "справедливий мир".
Окрім того, сторони домовилися продовжувати працювати разом і підтримувати зв'язок.
Що важливо розуміти, зустріч відбулася, коли Трамп готується вступити на посаду через шість тижнів і розпочати дипломатичний процес для припинення війни між Росією та Україною.
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