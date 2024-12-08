Завдяки кому Зеленський зустрівся з Трампом — дані ЗМІ
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Завдяки кому Зеленський зустрівся з Трампом — дані ЗМІ

Трамп і Зеленський
Джерело:  Axios

Французький лідер Еммануель Макрон зробив все можливе, що переконати нового президента США Дональда Трампа провести зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським.

Головні тези:

  • Еммануель Макрон допоміг Володимиру Зеленському зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.
  • Зустріч між Трампом та Зеленським відбулася в Парижі під час візиту президента США на відкриття собору Паризької Богоматері.
  • Президент України розповів, про що вдалося домовитися під час зустрічі.

Макрон організував зустріч Зеленського і Трампа

На це глава республіки витратив кілька останніх днів.

Президент Франції запланував, щоб Дональд Трамп в межах візиту в Париж на відкриття собору Паризької Богоматері провів спільну зустріч із Володимиром Зеленським.

За словами одного з інсайдерів, спочатку новий очільник Білого дому не погоджувався на зустріч, однак Макрон все-таки зміг його вмовити.

Ще одне анонімне джерело повідомило журналістам, що бесіда Трампа та Зеленського тривала 45 хвилин і була "хорошою і плідною".

Що також важливо розуміти, фінальне рішення про проведення тристоронньої зустрічі було ухвалене незадовго до неї.

Як Зеленський прокоментував перемовини з Трампом і Макроном

За словами українського лідера, зустріч була "хорошою і продуктивною".

Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що вони встигли обговорити ситуацію на місцях і "справедливий мир".

Окрім того, сторони домовилися продовжувати працювати разом і підтримувати зв'язок.

Я сказав, що нам потрібен справедливий і сильний мир, який росіяни не зруйнують за кілька років, як вони це вже робили. Це зрозуміло не тільки для нашої країни й регіону. Ми бачимо, як зараз Росія намагається підкорити Грузію після кількох війн проти цієї країни. Росія досі не відпускає Молдову. Зараз росіяни втікають із Сирії, але це не значить, що вони не спробують знов сіяти смерть там.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Що важливо розуміти, зустріч відбулася, коли Трамп готується вступити на посаду через шість тижнів і розпочати дипломатичний процес для припинення війни між Росією та Україною.

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