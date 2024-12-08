Команда российского диктатора Владимира Путина неожиданно потребовала, чтобы украинский лидер Владимир Зеленский отменил свой запрет на контакты с Москвой для начала переговоров с РФ.
Главные тезисы
- Москва требует от Зеленского отменить запрет на контакты для начала переговоров с РФ.
- Украинский лидер остается уверенным в своей позиции и не поддается шантажу Москвы.
- Переговоры Зеленского и Трампа в Париже продолжались 45 минут и были продуктивными.
Кремль намекает на готовность к переговорам
С заявлением по этому поводу выступил спикер нелегитимного президента РФ Дмитрий Песков.
Он сразу начал цинично врать, что от переговоров отказалась и продолжает отказываться именно Украина.
Дмитрий Песков не скрывает раздражение официальной Москвы из-за того, что позиция украинского лидера четкая и не меняется.
Представитель Владимира Путина продолжает врать, что Москва открыта для переговоров, однако, мол, только в том случае, когда Украина выведет войска из собственных 4 областей, где ведутся бои.
Что известно о переговорах Зеленского и Трампа
7 декабря глава государства Владимир Зеленский встретился с новым президентом США Дональдом Трампом и французским лидером Эммануэлем Макроном в Париже.
Стоит отметить, что после прибытия в Елисейский дворец будущий глава Белого дома заявил, что "мир сходит с ума" и это он сегодня хочет обсудить.
Позже Зеленский встретился с обоими президентами, трехсторонняя встреча продолжалась 35 минут.
Также известно, что продолжительность личной встречи Зеленского и Трампа достигла 45 минут.
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