Команда российского диктатора Владимира Путина неожиданно потребовала, чтобы украинский лидер Владимир Зеленский отменил свой запрет на контакты с Москвой для начала переговоров с РФ.

Кремль намекает на готовность к переговорам

С заявлением по этому поводу выступил спикер нелегитимного президента РФ Дмитрий Песков.

Он сразу начал цинично врать, что от переговоров отказалась и продолжает отказываться именно Украина.

Более того, Зеленский своим декретом запретил самому себе и своей администрации какие-либо контакты с российским руководством, — жалуется спикер Кремля. Поделиться

Дмитрий Песков не скрывает раздражение официальной Москвы из-за того, что позиция украинского лидера четкая и не меняется.

Между тем для выхода на мирную траекторию Зеленскому достаточно отменить этот свой декрет и дать указание о возобновлении диалога на базе Стамбульских договоренностей и с учетом складывающихся на земле реалий. Дмитрий Песков Спикер Кремля

Представитель Владимира Путина продолжает врать, что Москва открыта для переговоров, однако, мол, только в том случае, когда Украина выведет войска из собственных 4 областей, где ведутся бои.

Что известно о переговорах Зеленского и Трампа

7 декабря глава государства Владимир Зеленский встретился с новым президентом США Дональдом Трампом и французским лидером Эммануэлем Макроном в Париже.

Стоит отметить, что после прибытия в Елисейский дворец будущий глава Белого дома заявил, что "мир сходит с ума" и это он сегодня хочет обсудить.

Позже Зеленский встретился с обоими президентами, трехсторонняя встреча продолжалась 35 минут.

Также известно, что продолжительность личной встречи Зеленского и Трампа достигла 45 минут.