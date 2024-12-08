РФ продолжит наступление на Покровск, несмотря на рекордные потери — аналитики назвали причину

Аналитики Института изучения войны считают, что Кремль, вероятно, не прекратит попыток захватить Покровск в Донецкой области, несмотря на значительные потери как в живой силе, так и в технике.

Почему РФ не прекратит наступление на Покровск

По данным аналитиков, Россия, вероятно, продолжит попытки взять Покровск под контроль, поскольку это часть более широкого плана по захвату всей Донецкой области.

Даже рекордные потери не остановят российские войска от активных боевых действий на этом направлении, которые могут продолжаться даже после зимы 2024-2025 годов.

Министерство обороны Великобритании сообщило, что в ноябре 2024 года Россия понесла рекордные потери — в среднем 1523 выбывших военных в день, что за месяц составило более 45 000 человек.

Аналитики отмечают, что активные наступательные действия, особенно на западе Донецкой области, оказывают значительное давление на военные и экономические ресурсы России. В таких условиях Кремль, вероятно, будет вынужден провести частичную принудительную мобилизацию, что лишь усугубит социально-экономические трудности в стране.

Продолжение столь масштабных наступательных операций в сочетании с рекордными потерями ставит российское командование перед выбором между достижением тактических целей и усилением внутреннего социального напряжения, отмечают аналитики. Поделиться

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 182 боевых столкновения.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло девять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Лозовой, Масютовки, Глушковки, Колесниковки и Зеленого Роща.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи Твердохлебового, Копанок, Богуславки, Грековки, Чернещины, Макеевки, Заречного Тернов, Ямполевки, Дружелюбовки и в Серебрянском лесу.

На Краматорском направлении враг совершил семь атак на позиции наших войск в районе населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Белая Гора.

За прошедшие сутки на Торецком направлении произошло семь боевых столкновений неподалеку от населенных пунктов Торецкая, Дилиевки и Нелиповки.